A Tisza átírja a parlamenti szabályokat, 8000 milliárd oka van a házszabály módosításának

Országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be Schummer Orsolya, a Tisza képviselője annak érdekében, hogy ez év végéig változzon a parlamenti házszabály, és a mostaninál nagyobb számban lehessen sürgős tárgyalást tartani, illetve kivételes eljárást lefolytatni. Az előterjesztése (pdf) értelmében

a sürgős tárgyalás elrendelésének félévenkénti felső határát a jelenlegi legfeljebb hatról tizenöt alkalomra, míg

a kivételes eljárás elrendelésének félévenkénti felső határát a jelenlegi legfeljebb négyről tíz alkalomra emeli.

A két felső határt 2027. január elsejei hatállyal a mostani szintre állítják vissza.

Az előterjesztő indokolása szerint a módosítás ahhoz kell, hogy „Magyarország mielőbb hozzáférjen a számára megítélt, az előző kormány felelősségi körébe tartozó okból elmaradt uniós forrásokhoz”. Mivel idén augusztus 31-ig „összesen mintegy 8000 milliárd forint összegű forrás sorsa dől el véglegesen, elengedhetetlen a sürgős tárgyalásra, valamint a kivételes eljárásra vonatkozó határozati házszabályi rendelkezések átmeneti módosítása” – olvashatóm a Schummer által kedd délután benyújtott javaslatban.

Mindkét változtatás az extrém gyorsan elfogadható jogszabályok megalkotásának terét bővíti. A sürgős tárgyalással akár hat nap alatt át lehet vinni egy javaslatot az Országgyűlésen, míg normál esetben ez hetekig tartó, több körös vitával folytatott folyamat. A kivételes eljárásban még ennyi idő sem kell, a benyújtás után 24 órával már szavazhatnak is egy előterjesztésről.