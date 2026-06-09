Barnamedvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban

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Az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében újabb barnamedve-észlelés történt. Kedden kora délután egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a nemzeti park munkatársa, derül ki a nemzeti parki igazgatóság Facebook-posztjából.

Barnamedve (Ursus arctos)
Fotó: Tomas Hulik/ WWF

Az észlelés helye távol esik a túraútvonalaktól, látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen található, nyugtattak meg mindenkit. Ugyanakkor arra kértek mindenkit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a nemzeti parkban tilos sátorozni, és arra kértek mindenkit, hogy a bivakolóhelyeken az élelmiszert a fekvőhelytől távolabb helyezzék el. Az ANP arra is figyelmeztetett mindenkit, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket, az úgynevezett szórókat célszerű messzire elkerülni.

Idén júniusban már volt két medveészlelés az Aggteleki Nemzeti Park területén: június elsején szintén a park északi részén, Szögliget területén, majd Égerszög térségében láttak egy-egy medvét. Azonban anyamedvét boccsal 2017-ben, Jósvafő térségében láttak utoljára – jegyzi meg az ANP, aminek honlapján medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlások sora olvasható. Néhány a legfontosabb jó tanácsok közül:

  • „Amennyiben medvével találkozik, hátráljon ki lassan azon az úton ahol jött, és kerülje ki minél nagyobb körben.
  • Mindezt tegye csendben, lehetőleg úgy, hogy a medve ne lássa.
  • Amíg a medve nem veszi észre, ne csapjon zajt.
  • Ha a medve nem észlelte a jelenlétét ne kiabáljon, zajongjon, csapkodjon, mert azt támadásnak veheti a ragadozó.
  • Soha ne közelítse meg a medvét, még akkor sem, ha látszólag békés.
  • Ne fordítson hátat az állatnak.
  • Ne fusson el. (A medve 40 km/h sebességgel is tud futni.)
belföld szögliget Ursus arctos Égerszög jósvafő Aggteleki Nemzeti Park barnamedve
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Az is lehet, hogy több medve garázdálkodik a környéken.

Bódog Bálint
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