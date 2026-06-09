Biró Ferenc minden állítását fenntartja, de nem tesz feljelentést, szerinte az ügyészség dolga, hogy hivatalból üldözze a bűnt

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Egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett az elmúlt két napban Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke és Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter egy 2024. márciusi egyeztetésről, amin kettejük mellett Bóka János EU-ügyi miniszter vett részt.

Biró egy vasárnapi nyilatkozata szerint behívták az Igazságügyi Minisztériumba nem sokkal azután, hogy egyrészt volt javaslata, hogyan kellene bővíteni a hatékonyabb eljárások érdekében az Integritás Hatóság jogköreit, másrészt a munkatársai egy gyanús ügyben helyszíni szemlét tartottak az Országos Kórházi Főigazgatóság központjában. Az IH elnöke szerint mindkét miniszter arról beszélt: tőle azt várják, hogy igazolja Brüsszel felé az uniós források lehívásához szükséges magyar mérföldkövek teljesülését, emellett határozottan kérték, hogy a hatóság ne tartson helyszíni szemléket.

Fotó: Németh Dániel/444

Tuzson a 444 kérdésére elismerte, hogy volt ilyen egyeztetés, „viszont nem berendeltük, és olyan sem történt, hogy mi beleszóltunk volna abba, hogyan működjön a hatóság”. A volt miniszter azt mondta, a megbeszélés „a hatáskörökről szólt, annak az intézménynek a hatásköréről, amit ő vezet, illetve az ő igényeiről, hogy hogyan szeretné megváltoztatni ennek az intézménynek a hatásköreit”, elmondása szerint egy három pontból álló javaslatcsomaggal állt elő Biró.

Az Integritás Hatóság elnöke most a 24.hu-nak megerősítette, hogy ilyen javaslatai valóban voltak, de megismételte, hogy a volt miniszterek kezdeményezték a találkozót. Azt mondta, a tárgyaláson valóban beszélt arról, hogy egy korrupciót üldöző hatóság csak úgy lehet sikeres, ha van nyomozati jogköre. Nemzetközi példák is azt bizonyítják, hogy azok a korrupcióellenes intézmények sikeresek, amik „kellően széles mandátummal vannak ellátva, amelyek közé mindenféleképpen beletartoznak a nyomozati jogkörök is”.

Biró a vasárnapi nyilatkozatában „súlyos állításokat fogalmazott meg, amelyek alapján a hivatali visszaélés gyanúja is megállhatja a helyét” – írja a lap. Az IH elnöke ugyanakkor megerősítette, hogy az ügyben nem tett feljelentést. „Amit én mondtam, azt mind vállalom. Az ügyészség hivatalból üldözi a bűnt, amennyiben tudomást szerez egy bűncselekményről, megindítja a nyomozást” – nyilatkozta Biró.

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