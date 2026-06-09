Biró Ferenc minden állítását fenntartja, de nem tesz feljelentést, szerinte az ügyészség dolga, hogy hivatalból üldözze a bűnt

Egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett az elmúlt két napban Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke és Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter egy 2024. márciusi egyeztetésről, amin kettejük mellett Bóka János EU-ügyi miniszter vett részt.

Biró egy vasárnapi nyilatkozata szerint behívták az Igazságügyi Minisztériumba nem sokkal azután, hogy egyrészt volt javaslata, hogyan kellene bővíteni a hatékonyabb eljárások érdekében az Integritás Hatóság jogköreit, másrészt a munkatársai egy gyanús ügyben helyszíni szemlét tartottak az Országos Kórházi Főigazgatóság központjában. Az IH elnöke szerint mindkét miniszter arról beszélt: tőle azt várják, hogy igazolja Brüsszel felé az uniós források lehívásához szükséges magyar mérföldkövek teljesülését, emellett határozottan kérték, hogy a hatóság ne tartson helyszíni szemléket.

Fotó: Németh Dániel/444

Tuzson a 444 kérdésére elismerte, hogy volt ilyen egyeztetés, „viszont nem berendeltük, és olyan sem történt, hogy mi beleszóltunk volna abba, hogyan működjön a hatóság”. A volt miniszter azt mondta, a megbeszélés „a hatáskörökről szólt, annak az intézménynek a hatásköréről, amit ő vezet, illetve az ő igényeiről, hogy hogyan szeretné megváltoztatni ennek az intézménynek a hatásköreit”, elmondása szerint egy három pontból álló javaslatcsomaggal állt elő Biró.

Az Integritás Hatóság elnöke most a 24.hu-nak megerősítette, hogy ilyen javaslatai valóban voltak, de megismételte, hogy a volt miniszterek kezdeményezték a találkozót. Azt mondta, a tárgyaláson valóban beszélt arról, hogy egy korrupciót üldöző hatóság csak úgy lehet sikeres, ha van nyomozati jogköre. Nemzetközi példák is azt bizonyítják, hogy azok a korrupcióellenes intézmények sikeresek, amik „kellően széles mandátummal vannak ellátva, amelyek közé mindenféleképpen beletartoznak a nyomozati jogkörök is”.

Biró a vasárnapi nyilatkozatában „súlyos állításokat fogalmazott meg, amelyek alapján a hivatali visszaélés gyanúja is megállhatja a helyét” – írja a lap. Az IH elnöke ugyanakkor megerősítette, hogy az ügyben nem tett feljelentést. „Amit én mondtam, azt mind vállalom. Az ügyészség hivatalból üldözi a bűnt, amennyiben tudomást szerez egy bűncselekményről, megindítja a nyomozást” – nyilatkozta Biró.