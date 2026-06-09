Bujdosó Andrea Shell-részvényei jól megugrottak

Bujdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakcióvezetőjeként is benyújtotta vagyonnyilatkozatát, amit leginkább azzal érdemes összevetni, amit még év elején, fővárosi képviselőként és az ottani Tisza-frakció vezetőjeként tett közzé.

Bujdosó Andrea Fotó: Németh Dániel/444

Bujdosónak van ugyanis 12.322 darab dolgozói részvénye, amik január végén 385.670 eurót értek, a mostani vagyonnyilatkozatában viszont már 437.883 eurót (aminek feltehetőleg az az oka, hogy az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt elszálltak az energiaárak), ami mintegy 18 millió forinttal több, mint amennyi néhány hónappal ezelőtt volt.

Érdekesség még, hogy míg a januári vagyonnyilatkozatában ingatlanként még csak egy ürömi társasház szerepelt, aminek 90 százalékos arányban tulajdonosa, a mostaniban már van egy 40 négyzetméteres garázs is, szintén Ürömön, amit egyébként ugyanakkor vett.

Értékpapírja akad jócskán, a fent említett Shell dolgozói részvényeken kívül a következőkkel rendelkezik még:

K&H tartós befektetési számla (4.848 EUR),

Metlife nyugdíjprogram (6.552.085 Ft),

Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (11.670.629 Ft),

K&H értékpapír portfólió (30.724 EUR).

Van emellett egy kicsit több mint 2 millió forintos tartozása, bankszámláin pedig összesen valamivel több mint 3,6 millió van forintban és devizában.

És van egy Toyota CHR-je.