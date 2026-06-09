Forsthoffer Ágnes házelnöknek tartozása nincs, rétje és gyümölcsöse viszont van

Rétje és gyümölcsöse is van Forsthoffer Ágnesnek - derül ki az Országgyűlés elnökének hétfő este közzétett vagyonnyilatkozatából.
A házelnök vasárnap este jelentette be a Facebookon, hogy benyújtotta a vagyonnyilatkozatát, egyben rá is csodálkozott a nyilvánvalóra, miszerint „az Országgyűlésről szóló törvény - legutóbb 2022-ben módosított - 1. számú mellékletében rögzített vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének, vagy vagyongyarapodásának megállapítására”.
Ugyanebben a posztban az előző házelnökhöz (Kövér László, Fidesz) hasonló rigorózus hangvételben azt is megjegyezte, hogy „különösen az újságíróknak van személyes felelőssége” például abban, hogy „[s]enki ne vegye el senkitől a jóhírnévhez való jogát”, és hogy „[p]énzügyi ismeretek nélkül ne terjesszen senki megtévesztő információkat”, illetve azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni:
„Jó lenne azonban Magyarországon is eljutni odáig, hogy egy élet munkája, annak eredménye önfeledt büszkeséggel tölthesse el azt, aki becsülettel, lemondások és hatalmas kockázatvállalások közepette dolgozott meg érte, és ne attól kelljen tartania, hogy rosszindulattal azonnal korrupciót vagy bűncselekményt feltételeznek a siker hátterében.”
Ezen gondolatok mentén lássuk, mi mindent rögzített vagyonnyilatkozatában.
(MTI)