Forsthoffer Ágnes házelnöknek tartozása nincs, rétje és gyümölcsöse viszont van

Rétje és gyümölcsöse is van Forsthoffer Ágnesnek - derül ki az Országgyűlés elnökének hétfő este közzétett vagyonnyilatkozatából.

Forsthoffer Ágnes Fotó: Németh Dániel/444

A házelnök vasárnap este jelentette be a Facebookon, hogy benyújtotta a vagyonnyilatkozatát, egyben rá is csodálkozott a nyilvánvalóra, miszerint „az Országgyűlésről szóló törvény - legutóbb 2022-ben módosított - 1. számú mellékletében rögzített vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének, vagy vagyongyarapodásának megállapítására”.

Ugyanebben a posztban az előző házelnökhöz (Kövér László, Fidesz) hasonló rigorózus hangvételben azt is megjegyezte, hogy „különösen az újságíróknak van személyes felelőssége” például abban, hogy „[s]enki ne vegye el senkitől a jóhírnévhez való jogát”, és hogy „[p]énzügyi ismeretek nélkül ne terjesszen senki megtévesztő információkat”, illetve azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni:

„Jó lenne azonban Magyarországon is eljutni odáig, hogy egy élet munkája, annak eredménye önfeledt büszkeséggel tölthesse el azt, aki becsülettel, lemondások és hatalmas kockázatvállalások közepette dolgozott meg érte, és ne attól kelljen tartania, hogy rosszindulattal azonnal korrupciót vagy bűncselekményt feltételeznek a siker hátterében.”

Ezen gondolatok mentén lássuk, mi mindent rögzített vagyonnyilatkozatában.

Forsthoffer Ágnes tulajdonosa egy 2002-ben vett 22 hektáros mezőlaki rétnek, valamint egy 2011-ben vásárolt, 1938 négyzetméteres csopaki gyümölcsösnek és szőlőnek, amelyen egy 68 négyzetméteres gazdasági épület is található.

Az Országgyűlés elnökének befektetési alapban 58 millió, kötvényekben 10 millió forintja van, ezenfelül 38 ezer forintnyi részvénnyel és egy 3,2 milliós biztosítással is rendelkezik.

Forsthoffer Ágnes 2 millió forint készpénzt tüntetett fel vagyonnyilatkozatában. Számlakövetelése 6,3 millió forintban és 857 812 forint devizában, míg más szerződésből fakadóan 3,1 millió forint.

A házelnöknek nincs semmilyen tartozása.

Képviselői tiszteletdíja mellett még ügyvezetőként van rendszeres jövedelme, ami a vagyonnyilatkozati kategória szerint 200 és 500 ezer forint közötti havi bruttó bevételt jelent.

(MTI)