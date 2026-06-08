Forsthoffer Ágnes: A Tisza mindent megtesz, hogy a következő vagyonnyilatkozatok már új rendszerben készüljenek

POLITIKA

Forsthoffer Ágnes szerint elengedhetetlen a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata, mert teljesen nyilvánvaló, hogy a hatályos rendszer „egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta”.

Az Országgyűlés elnöke azt írta a Facebookon, hogy a törvényben rögzített vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Azért, mert az adatkérés elavult és hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan, és a transzparenciát sem biztosítja.

Szerinte a felülvizsgálat nemcsak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is elengedhetetlen. A Tisza Párt azon lesz, hogy az átalakítást határidőben megvalósítsák, és a következő, 2027. január 30-ig benyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben készüljenek.

Forsthoffer Ágnes
Fotó: Németh Dániel/444

A parlamenti képviselők vagyonnyilatkozati rendszeréről sokat elmond, hogy Orbán Viktor a sokmilliós miniszterelnöki fizetése ellenére is csak 5 millió forintos megtakarítással rendelkezett tavaly.

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Rovó Attila
POLITIKA