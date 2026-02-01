Orbán és Rogán, a két nagy nevettető idén is előadta a szokásos vagyonnyilatkozatos magánszámát

Kijöttek az idei, technikailag a 2025-ös állapotokat rögzítő vagyonnyilatkozatok, és ahogy azt már évek óta megszokhattuk,

Orbán Viktor az istennek sem tud félretenni a havi sokmilliós fizetéséből, így, miközben körülötte mindenki egyre gazdagabb, az egyik lánya az ország egyik legmódosabb vállalkozójának felesége, a másik magángéppel repked és villát vesz, apja gazdaságnak hazudott luxusmajort épít, ő szegény maradt, mint a templom egere. Vagyonnyilatkozata üres, csak pénzbeni megtakarítása van, a feleségével közös tavalyi 5,7 millióshoz képest már csak 5 millió.

Rogán Antal sem változtatott a bevált recepten, 2025-ben is a „találmányából” kapott sok pénzt, jelesül 300 milliót. Így már 855 milliós közös megtakarításuk (750 millió állampapírban, 105 millió bankban) van a feleségével. Ez sajnos még mindig nem elég ahhoz, hogy saját lakásba költözzenek.

Lázár János sem rossz, de nincs ilyen magasságokban, ő a másoktól is jól megszokott „nagyon sok pénzzel tartozom meg nem nevezett ember(ek)nek” trükköt veti be, továbbra is 60 millióval lóg valaki(k)nek. De ez az összes ingatlan- és egyéb vagyonához képest aprópénz. Ő egyébként tavaly vett egy 60 négyzetméteres, V. kerületi lakást 1/1-es tulajdonjoggal, emellett kicsit átrendeződtek és megcsappantak a megtakarításai. Most 100 milliója van értékpapírban, 40 milliója készpénzben, 30 milliója bankban. Ezzel áll szemben 160 milliós banki hitel, és a már említett tartozás.

Ezek után ilyen szemmel érdemes nézni a vagyonnyilatkozatokat. Azért arra persze nem rosszak ezek, hogy néhány embernél legalább körülbelül lássuk, milyen szép vagyonokat össze lehet szedni azzal, hogy kiszolgálod a NER-t.

Mint például Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi hivatal elnöke, aki tavaly 63 millió forintot tudott félretenni, így már 475 milliós megtakarításnál jár az öt budapesti lakása mellett, írja a Telex.