Orbán és Rogán, a két nagy nevettető idén is előadta a szokásos vagyonnyilatkozatos magánszámát

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Kijöttek az idei, technikailag a 2025-ös állapotokat rögzítő vagyonnyilatkozatok, és ahogy azt már évek óta megszokhattuk,

  • Orbán Viktor az istennek sem tud félretenni a havi sokmilliós fizetéséből, így, miközben körülötte mindenki egyre gazdagabb, az egyik lánya az ország egyik legmódosabb vállalkozójának felesége, a másik magángéppel repked és villát vesz, apja gazdaságnak hazudott luxusmajort épít, ő szegény maradt, mint a templom egere. Vagyonnyilatkozata üres, csak pénzbeni megtakarítása van, a feleségével közös tavalyi 5,7 millióshoz képest már csak 5 millió.
  • Rogán Antal sem változtatott a bevált recepten, 2025-ben is a „találmányából” kapott sok pénzt, jelesül 300 milliót. Így már 855 milliós közös megtakarításuk (750 millió állampapírban, 105 millió bankban) van a feleségével. Ez sajnos még mindig nem elég ahhoz, hogy saját lakásba költözzenek.
  • Lázár János sem rossz, de nincs ilyen magasságokban, ő a másoktól is jól megszokott „nagyon sok pénzzel tartozom meg nem nevezett ember(ek)nek” trükköt veti be, továbbra is 60 millióval lóg valaki(k)nek. De ez az összes ingatlan- és egyéb vagyonához képest aprópénz. Ő egyébként tavaly vett egy 60 négyzetméteres, V. kerületi lakást 1/1-es tulajdonjoggal, emellett kicsit átrendeződtek és megcsappantak a megtakarításai. Most 100 milliója van értékpapírban, 40 milliója készpénzben, 30 milliója bankban. Ezzel áll szemben 160 milliós banki hitel, és a már említett tartozás.

Ezek után ilyen szemmel érdemes nézni a vagyonnyilatkozatokat. Azért arra persze nem rosszak ezek, hogy néhány embernél legalább körülbelül lássuk, milyen szép vagyonokat össze lehet szedni azzal, hogy kiszolgálod a NER-t.

Mint például Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi hivatal elnöke, aki tavaly 63 millió forintot tudott félretenni, így már 475 milliós megtakarításnál jár az öt budapesti lakása mellett, írja a Telex.

POLITIKA lánczi tamás Rogán Antal vagyonnyilatkozat orbán viktor Lázár János
Kapcsolódó cikkek

Magángéppel jöttek haza Orbán Sáráék Jászai Gellért családjával a Maldív-szigetekről

A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.

Németh Dániel
életmód

Orbán egyik lánya villát vett Orbán másik lányának egyik fontos emberétől

Hadházy Ákos szerint 4-500 millió forintba is fájhat egy ilyen hűvösvölgyi házikó.

Bódog Bálint
belföld

A feltaláló Rogán Antal viszi a cég teljes bevételének 40 százalékát, majdnem félmilliárd forintot

Újra a világ legbőkezűbb találmányhasznosítási díját fizette a propagandaminiszternek a Mobilsign Kft.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Valóban a Csalán útra költözött Rogán Antal, de állítása szerint csak bérli a lakást

Megtaláltuk a miniszter új otthonát, kérdeztünk róla, az Origónak válaszoltak.

Haszán Zoltán
politika