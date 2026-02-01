Orbán és Rogán, a két nagy nevettető idén is előadta a szokásos vagyonnyilatkozatos magánszámát

Kijöttek az idei, technikailag a 2025-ös állapotokat rögzítő vagyonnyilatkozatok, és ahogy azt már évek óta megszokhattuk,
Ezek után ilyen szemmel érdemes nézni a vagyonnyilatkozatokat. Azért arra persze nem rosszak ezek, hogy néhány embernél legalább körülbelül lássuk, milyen szép vagyonokat össze lehet szedni azzal, hogy kiszolgálod a NER-t.
Mint például Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi hivatal elnöke, aki tavaly 63 millió forintot tudott félretenni, így már 475 milliós megtakarításnál jár az öt budapesti lakása mellett, írja a Telex.
A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.
Hadházy Ákos szerint 4-500 millió forintba is fájhat egy ilyen hűvösvölgyi házikó.
Újra a világ legbőkezűbb találmányhasznosítási díját fizette a propagandaminiszternek a Mobilsign Kft.
Megtaláltuk a miniszter új otthonát, kérdeztünk róla, az Origónak válaszoltak.