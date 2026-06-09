Havasi: Alapjaiban változhat meg a szervezeti felépítése a Fidesznek, aminek az elnöke egy évig ismét Orbán lehet

Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése, megszűnhet a választókerületi rendszer és kibővülhet az országos elnökség is, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort a párt június 13-i, tisztújító kongresszusán – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel.

Havasi Bertalan tájékoztatása szerint az esemény szombaton 10 órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban, és várhatóan 17 óráig tart. A kommunikációs igazgató szerint „munkakongresszust” tartanak, ami nem lesz sajtónyilvános, de az egész eseményt közvetítik Orbán Viktor pártelnök és a Fidesz Facebook-oldalán, valamint a Hír Tv is folyamatosan tudósít az eseményről. Havasi azt ígérte, a testületi beszámolóktól kezdve a megyei szószólók hozzászólásán át a tisztségviselők megválasztásáig minden nyomon követhető lesz.

Havasi azt mondta, a tervek szerint a Fidesz kongresszusa alapszabály-módosításról dönt, ami alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését. A választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd – közölte. A megyei választmányok megyei elnököket választanak, akik automatikusan tagjai lesznek az új elnökségnek. A Fidesz Országos Elnöksége jelentősen bővül, így a jövőben 20 megyei (fővárosi) elnökből, az Országos Választmány elnökéből, a parlamenti és az EP-frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és négy alelnökből áll majd.

A kongresszuson egy évre újra pártelnökké választhatják Orbán Viktort, aki várhatóan egyedüli jelölt lesz a posztra. Orbán 1993 és 2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke.

Fotó: Orbán Viktor /Facebook

Havasi Bertalan az alelnök-jelöltekre és a megyei elnökök személyére vonatkozó kérdésre jelezte: jelenleg a megyei küldöttgyűlések zajlanak, ezeken megvitatják az új szervezeti felépítésről szóló javaslatot, a személyi javaslatokról mindezek után születhet majd döntés. A párt jelenlegi alelnökei: Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Gál Kinga és Kósa Lajos.

A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is beszámolt, hogy Orbán az elmúlt időszakban több, a Fidesz megújítását szolgáló szakmai érdekvédelmi és munkacsoportot alapított. A Védvonal Czunyiné Bertalan Judit vezetésével már megalakult, megtörtént az önkormányzati kabinet újraalapítása, élén Navracsics Tibor volt szakminiszterrel, és most zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád irányításával – közölte Havasi, jelezve azt is, hogy hamarosan létrejön a Fidesz Európa Klubja is, amin Bóka János, volt európai uniós ügyekért felelős miniszter dolgozik.

Havasi szerint Orbán a Fidesz nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén is dolgozik. Június 17-18-án Brüsszelben tárgyal, ahol részt vesz a Patrióták pártcsalád EU-csúcs előtti egyeztetésén. Orbán június 17-én délután nemzetközi sajtótájékoztatót is tart a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén.