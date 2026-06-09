Időeltolódás – európaiként nagyjából egy régi, rendes foci-világbajnokságot nézhetsz végig emberi időben, de lesznek fájó veszteségek is

Milyen meccseket adnak emberi időpontban a csütörtökön kezdődő focivébén?

Focivébét nézők Pekingben (AFP PHOTO / GREG BAKER)

A rengeteg béna új csapat, a lehetetlenül sok – 104 – meccs és az időeltolódás miatt előzetesen nem ígérkezett könnyű nézői élménynek az idei labdarúgó-világbajnokság. Ám a valóság messze nem ennyire nyomasztó. A szervezők a kezdési időkkel érezhetően az európai tévénézők kedvében akartak járni, jól megszívatva ezzel a kora délutáni forróságban játékra kényszerített csapatokat és a helyi nézőket. A menetrend a magyar és közép-európai nézők szempontjából úgy jött ki, hogy aki néha hajlandó éjfélkor is nekiülni, vagy egy-egy különleges meccs kedvéért már hatkor felkelni, az potenciálisan majdnem annyi meccset láthat – 63-at –, amennyit az eddigi, 32 csapatos vébéken, ahol 64 találkozót rendeztek. De lesznek azért éjszakai veszteségek.

Kezdjük azzal, hogy igazából mit veszítünk utóbbi idősávban, amikor hazai idő szerint éjjel 1 és hajnali 5 között 41 meccset tudnak le. A kezdési időpont miatt kieső párosítások nagyjából háromnegyede többé-kevésbé érdektelen vagy direkte nyomi csoportmeccs, amit jó eséllyel amúgy sem néznél meg. De vannak csapatok, amelyek összes csoportmeccsét ilyenkor rendezik, így előre békélj meg a gondolattal, hogy őket nem fogod látni a 2026-os vb-n, legalábbis ha nem jutnak tovább.

Akiket talán nem is fogsz látni

Ebben a sávban játsszák az izzadságszagú robotfoci kelet-ázsiai pápája, Dél-Korea összes csoportmeccsét, hála istennek. Ha a rendező Mexikó mellett a csehek mennének tovább a csoportból, tőlük ezzel meg is szabadulnánk. Zokoghatnak az új-zélandi agyagemberfutball szerelmesei is, őket se fogja magyar néző látni, csak a bénázós összeállítások részeként, mert mind a 3 meccsük alvóidőben lesz.

Nagyobb veszteség, hogy Paraguay is bagolycsapat lett, mert ők rokonszenvesek szoktak lenni. De ők simán tovább is juthatnak, mert Ausztráliánál egyértelműen jobbak, és verhetik a gyenge USA-t is, sőt a törökök ellen sem esélytelenek. Szintén nézhető csapat Kolumbia szuper játékosokkal, de ők is éjjel csoportköröznek végig. De ők is továbbmehetnek alighanem, mert Portugália mellett Üzbegisztán és a Kongói DK az ellenfelük. Algériáért kevesebben fognak zokogni.

Akiknek egy meccsét tudod megnézni

Rég voltak kint a csehek, sokan szurkolnak nekik itthon, de 2 meccsük is éjszakára esik, csak a lazán nyerhető Dél-Afrika elleni megy emberi időpontban. Szegény Ganxta Zoli! Komolyan próbára lesznek téve az igazi argentin fanatikusok és Lionel Messi valódi + fotelszurkolói, a világbajnok 3 csoportmeccséből 2 büntetőidőben, 3-kor, illetve 4-kor kezdődik – de ők legalább tuti tovább fognak jutni. Jobban jártak a Brazília-fanok, ők csak a Haiti elleni szuperrangadót bukják. Ugyancsak kettőt játszik éjjel Törökország, sírhatnak a körúti kebabosok.

A legjobb csoportmeccs, ami éjszakára esik

Ez talán a június 28-ai Kolumbia–Portugália, két olyan csapattal, amelyek általában elég szórakoztatóak, plusz esélyesek a továbbjutásra, klassz játékosokkal és támadó felfogással. De fél kettőkor, vasárnap. Belegondolva legalább ennyire megnézném egy nappal korábban az Uruguay–Spanyolországot, ami kettőkor kezdődik. Mondjuk szombaton, de akkor is. Ha lesz igazi éjjeli meccsem, ez lesz az.

Az igazi veszteség: az elbukott kieséses meccsek

A legdurvább veszteség, hogy 9 kieséses meccset is a nézhetetlen sávban rendeznek. Az egyenes kieséses szakasz ezúttal az eddig megszokott legjobb 16 helyett a legjobb 32 között indul, így új kifejezéssel ismerkedhetünk, ez a tizenhatoddöntő. A 16 darab tizenhatoddöntő közül hatot rendeznek magyar szempontból embertelen időpontban. Plusz két nyolcaddöntőt és 1 negyeddöntőt. Az eredmények függvényében ez már akár sokaknak is fájhat.

A határesetek: éjfél és hajnali hat

Normális esetben nem néz meccset az ember éjfél és kettő között, de kivételes esetben egy-egy talán becsúszhat még irodarabszolgáknak is. Összesen 12 meccset rendeznek ebben a zónában. Sok lesz az álmos szem, ugyanis Brazília mindkét csoportmeccsét, ami nem teljesen éjszakai, éjfélkor kezdi, ráadásul a két igazán érdekeset, Marokkó és Skócia ellen. A két utóbbi szintén nem érdektelen meccsét szintén ekkor rendezik. Három meccs kezdődik magyar idő szerint hajnali hatkor, de válogatottan érdektelenek, jellemző képviselőjük egy remek Ausztria–Jordánia, emelem Almdudlerem arra, aki emiatt felkel. Éjfélikor tartják ezenfelül az egyik tizenhatoddöntőt.

Az összes többi meccs polgári időpontban kezdődik: délután 6 és este 11 közötti egész órákban. 51 ilyen lesz. Meg tudsz nézni hatot a 8 nyolcaddöntőből, a négyből három negyeddöntőt, az elődöntőket és az éremmeccseket is. Hogy ne legyen idegesítően egyhangú, az egyik tizenhatoddöntőt nem egész órakor, hanem fél 11-kor rendezik. Öt európai válogatott szurkolói lehetnek maradéktalanul boldogok, az elején legalábbis, a következőknek ugyanis jó időben tartják az összes csoportmeccsét:

Anglia, Franciaország, Németország Svájc és Bosznia.

Teljes program itt.