Jól indul a foci-vb: nem engedték be Amerikába az év legjobb afrikai játékvezetőjét

Omar Artannak, aki az első szomáliai játékvezető lett volna a világbajnokságok történetében, megtiltották a belépést az Egyesült Államokba. Artant tavaly választotta az Afrikai Labdarúgó Szövetség (CAF) az év játékvezetőjének, a FIFA azonban egy lépést sem tett azért, hogy az előzetes terveknek megfelelően részt vehessen a tornán a játékvezető, akit a Miami Nemzetközi Repülőtéren nem engedtek belépni az országba, hanem visszafordítottak Törökországba.

Omar Artan 2025 decemberében Marrakeshben bíráskodik Fotó: KHALED DESOUKI/AFP

Miután egyeztetett az amerikai hatóságokkal, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy Artan kihagyja a tornát. „A FIFA megerősítheti, hogy Omar Abdulkadir Artan, a mérkőzésvezető nem tud edzeni és bíráskodni a 2026-os FIFA-világbajnokságon, miután megtiltották neki a belépést az Egyesült Államokba” – olvasható a BBC által idézett közleményben.

Az amerikai bevándorlási hatóságok nem adtak ki indoklást Artan hazatelepítésére, de Szomália egyike azon országoknak, amelyek Donald Trump elnök adminisztrációja által bevezetett utazási tilalomlistán szerepelnek. Pedig a játékvezetőnek diplomáciai útlevele is volt, amit egy szomáliai diplomata elmondása szerint kifejezetten azért állítottak ki, hogy megkönnyítsék a bejutását a tornára.

A szomáliai ifjúsági és sportminisztérium egyik vezető tanácsadója megerősítette a beléptetés megtagadását a BBC-nek, és elmondta, hogy Artan érvényes dokumentumokkal utazott. A Szomáliai Labdarúgó Szövetség (SFF) felvette a kapcsolatot a FIFA-val, hogy sürgős tisztázást kérjen. Az amerikai döntéshez a FIFA még annyit tett hozzá, hogy ők nem vesznek részt a fogadó ország „bevándorlási folyamataiban, beleértve a vízumügyintézést is… a korábbi FIFA-eseményekkel összhangban végső soron a fogadó kormány dönti el, hogy kit engednek be az országukba”.