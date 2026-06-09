Kifütyülték Donald Trumpot egy New York-i kosárlabdameccsen

A kosárlabda-rajongók hangos füttyszóval fogadták Donald Trump amerikai elnököt hétfőn, amikor a republikánus politikus – az első hivatalban lévő amerikai elnökként – kiment megnézni az NBA-döntő egy meccsét. Az eset a New York Knicks és a San Antonio Spurs közötti döntő 3. mérkőzésén történt, írja a Reuters.

Trump, aki James Dolan Knicks-elnök vendégeként vett részt az eseményen, egy luxuspáholyban állt a Madison Square Gardenben, vele volt Kai Trump nevű 19 éves unokája, valamint ott volt a társaságában Sean Duffy közlekedési és Doug Burgum belügyminiszter is.

A himnusz alatt mutatta őt a csarnok óriáskivetítőjének kamerája, a felbukkanása a jelenlévő szurkolók heves ellenszenvét váltotta ki. A teltházas csarnokban a tömeg gúnyolódott és fütyült, amíg csak látható volt a kivetítőn.

Trumpot mindez nem különösebben rázta meg. „Úgy érted, hogyan éreztem magam, amikor rajtam volt a kamera? Szerintem nagyon jó volt. Igazán lenyűgözőnek találtam” – mondta Trump az újságíróknak a meccs után, miközben a New York-i JFK repülőtérről készült elindulni.

Himnusz füttyszóval Fotó: Nathan Howard/REUTERS

A szurkolók egy része már akkorr kiborult, amikor kiderült, hogy az elnök kinn lesz a meccsen. Sokan a csarnok közelében lévő nyilvános meccsnézésen is pfujolták az elnököt, mások azon háborodtak fel, hogy Trump érkezése miatt olyan szigorú biztonsági protokollt rendeltek el, hogy hatalmas tömeg alakult ki a Madison Square Garden környékén, sokaknak órákat kellett várniuk a bejutásra.

Fotó: ADAM GRAY/Getty Images via AFP

Mindezt úgy, hogy mivel a New York 2-0-s előnnyel kezdte a San Antonio Spurs elleni hétmeccses sorozatot, a szurkolók ezer dollárokat is elköltöttek egy-egy jegyre, hogy láthassák a csapatukat. A továbbértékesített belépők piacán már hatezer dollárnál (1,8 millió forintnál) kezdődtek a felső szektorokba szóló árak, míg a pálya melletti VIP-helyeket jelenleg 75 ezerért (23,2 millió) árusították.

A meccset egyébként a Knicks 115-111-re elveszítette, így összesítésben 2:1-re vezet a Spurs ellen. Folytatás magyar idő szerint június 11-én hajnali fél háromkor, ismét New Yorkban.