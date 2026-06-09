Kiszúrtak dr. Zimány Lindán egy baromi drága és különleges órát, és ha már így alakult, elmondta a siker titkát

Egy hétzenés kvarcóra óta nem volt karórám, így a csilliós óracsodák különösen nem tudtak soha lázba hozni. Nem úgy, mint Ziv Tamirt, aki luxustermékekkel foglalkozó tiktoker, és Miamiban járva kiszúrt egy baromira különleges és drága karórát egy szembejövő nő kezén.

Ez a nő Zimány Linda volt, vagyis dr. Zimány Linda, akiről a hír apropóján, némi netes kereséssel tudtam meg, hogy január óta nemcsak jogász, hanem egészségügyi szakjogász is. És azóta már egy európai gyógyszeripari cég alkalmazottja.

A tiktoker megkérte, hogy mutassa meg az órát, amiről a poszt leírásának hála megtudtam, hogy egy Audemars Piguet „Mini” Frost márkájú csecsebecse, és amiért, szintén a poszt szövege szerint, az emberek gyakran felárat fizetnek, mert „rendkívül kívánatos, és nagyon nehéz beszerezni”. Az órának ez a típusa, ha jól azonosítottam be, gyors netes keresés szerint nagyjából 40 millió forintba kerül.

„Miből élsz?” – kérdezte Ziv Tamir, miután megdicsérte az órát. „Jogász vagyok”, felelte dr. Zimány Linda, „no way”, szakadt ki erre a tiktokerből. Ezután mondta el Zimány, hogy az európai gyógyszeriparban dolgozik. A sikere nyomán nem maradhatott ki Ziv Tamir kérdése arról sem, hogy mi a legjobb tanácsa az embereknek. A válasz egy ilyen sikeres karrierpálya fényében nem meglepő: tanuljanak sokat, mert azt senki nem veheti el tőlük.

Ráadásul, bár ezt nem tette hozzá, ha jól helyezkednek el, akkor nagyon gyorsan megkereshetnek egy csilivili órára valót is.