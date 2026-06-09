Ledöntötték a hatóságok Kijevben Bulgakov szobrát

Lebontották Mihail Bulgakov szobrát Kijevben, ami a város leghíresebb írójának szülőházában kialakított múzeum mellett állt - írja a Meduza. Arról, hogy Kijevnek semmi szüksége a 2007-ben felállított Bulgakov-szoborra, a hatóságok tavaly decemberben döntötték el. A szobordöntésre a derusszifikáció jegyében került sor, a városi hatóságok az ukrán nemzetiesítésben és emlékezetpolitikában meghatározó szerepet játszó Nemzeti Emlékezet Intézetének állásfoglalására hivatkoztak:

„Mihail Bulgakov alakja szerepel azon személyek listáján, akiket az orosz propaganda az orosz birodalmi politika dicsőítésére használ, és a hozzájuk kapcsolódó tárgyakat el kell távolítani a közterületről”

- indokolták Bulgakov eltakarítását.

A Bulgakov Múzeum bejárata a kijevi Andrijivszkij-lejtőn. Fotó: Dohi Gabriella

Bulgakov megítélése a 2022-es orosz invázió óta sokat változott az orosz kapcsolatokat lehetőleg teljesen eltüntetni kívánó ukrán kultúrpolitikában.

Az orosz nyelvű családba született Bulgakov Kijevben lett orvos és író, műveit oroszul írta, ahogy a város nagy része is oroszul beszélt elsősorban akkoriban.

Róla az ukrán emlékezetpolitikai intézet némi vita után úgy döntött, hogy nincs helye az ukrán emlékezetben, mert szerintük az író „az orosz birodalmi politika propagandistája”.

Ezt ugyan kevéssé próbálták adatokkal alátámasztani, de azt állították, hogy megvetette az ukránokat és gyűlölte az ukrán függetlenségi vágyat, sőt: a értékelés szerint a korabeli orosz írók közül ő állt „a legközelebb a putyinizmus ideológiájához és a Kreml ukrajnai népirtásának igazolásához”. (Ennek értelmezéséhez és megítéléséhez érdemes hozzátenni, hogy Bulgakov 1940-ben, vagyis hatvan évvel Putyin hatalomra jutása előtt halt meg.)

Mihail Bulgakov arcképe a harmincas évekből. Fotó: Wikipedia

Ez alapján Bulgakov emlékműveit és emléktábláit el kell távolítani, a róla elnevezett utcákat pedig át kell keresztelni Ukrajnában.

Ezt azért Ukrajnában sem tartja mindenki nagyszerű ötletnek. Az orosz ellenzéki Meduza gyűjtésében, melyben főleg ismert orosz értelmiségiek reakcióit szedték össze, idézik többek között Olekszij Vojtenko, a talán leghíresebb fiatal ukrán zeneszerző posztját, mely szerint ugyan le lehet bontani akár összes emlékművét, még az összes könyvét is el lehet pusztítani, de Bulgakov marad - ahogy a kézirat sem ég el a Mester és Margarita szerint.

Konstantyin Bondarenko politológus (ő a szerzője a Zelenszkijről szóló, magyarul is megjelent Jokernek, mely elég kritikusan viszonyul az ukrán elnökhöz) szerint Bulgakovnak annyi a bűne, hogy oroszul írt, és azt a „másik Kijevet” testesíti meg, ami sokkal inkább többnyelvű és multikulti volt, mint manapság.

„Képzeljük el egy pillanatra, hogy ukránul írta volna a Mester és Margaritát, a Kutyaszívet vagy a Fehér Gárdát – de egyetlen szó megváltoztatása nélkül. Ukránellenes írónak tekintenék? Kétlem. De Bulgakov oroszul írt – és ez a fő bűne a nacionalistákkal szemben”

- kommentálja az elemző a hatósági szobordöntést.