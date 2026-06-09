Magyar Péter azt ígéri, titkos kormányhatározatokat mutat be arról, hogy Orbánék menekülttábort akartak építeni Vitnyéden

Magyar Péter még 2024 szeptemberében írt arról, hogy az Orbán-kormány teljes titokban menekülttábort akar építeni az osztrák határhoz közeli Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyéden. Mindezt a kormány akkor hevesen tagadta. Orbán Viktor is elmondta, hogy nem lesz a településen tábor. Gyopáros Alpár fideszes képviselő Orbán Viktorra hivatkozva mondta, hogy Magyar hazudik.

Orbán Viktor és Matteo Salvini egy őrtoronyban Fotó: BALAZS SZECSODI/AFP

Magyar Péter kedden a parlamentben újra előhozta a témát, és bizonyítékokat ígért. „Önök konkrétan migránstábort akartak építeni Vitnyéden, az osztrák határ mellett milliárdos közpénzen. Megvan a titkos kormányhatározat, kedves Pócs János. Be fogjuk mutatni, és azt is, hogy miért faroltak ebből ki” - jelentette be a miniszterelnök az ellenzéki felszólalásokra reagálva. Azt mondta, az Orbán-kormány ezzel akart megfelelni a migránspaktumnak. Azt ígérte, nyilvánosságra hozzák az erről szóló kormányhatározatokat és a többi hivatalos dokumentumot.