Magyarország lemarad a férfi kézi-vb-ről, Törökország és Szaúd-Arábia kapott szabadkártyát

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem kapott szabadkártyát a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, így 2015 után ismét nem lesz ott a világversenyen.

A válogatott május 14-én 31-29-es vereséget szenvedett Szerbiában, és mivel május 17-én, a veszprémi visszavágót csak 31-30-ra nyerte meg, elveszítette a selejtezős párharcot. A magyar szövetség szabadkártyát igényelt, de

a nemzetközi szövetség (IHF) keddi tájékoztatása szerint a 13 jelentkező közül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja kapott indulási jogot.

A válogatott játékosai az elbukott selejtező után. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Mások mellett Montenegró, Hollandia és Ausztria sem jutott ki egyenes ágon a világbajnokságra, ők is lemaradtak a szabadkártyákról. Az IHF kiemelte: a törökök az első vb-szereplésükre készülhetnek, ami lehetőséget biztosít a sportág fejlődésére az országban, és az is mellettük szól, hogy a rendező Németországban megközelítőleg három és fél millió török származású ember él. Szaúd-Arábiát pedig a sportág vezető fejlődő ázsiai országaként jellemezte a beszámoló.

A vb-ről való lemaradás jelentősen csökkenti az olimpiai indulási esélyeket, a selejtezős helyeket nagyrészt ugyanis itt lehet kiharcolni. A 2028-as Eb-n még lehet két kvótát szerezni, de az nagyon nehéz feladat lesz.

„Természetesen nagyon csalódottak vagyunk az IHF döntése miatt, még akkor is, ha a világbajnoki részvételi jogot elsősorban és leginkább a pályán kellett volna kiharcolnunk, ez azonban nem sikerült” – reagálta Ilyés Ferenc, a kéziszövetség elnöke a döntésre.

„Sajnos jól látszik, hogy nem sportszakmai döntés született. A legutóbbi három világbajnokságon, a legutóbbi két Eb-n és a párizsi olimpián egyaránt a magyar férfiválogatott végzett a legelőkelőbb helyen azon csapatok közül, amelyek nem vívták ki a pályán a vb-részvételt, így okkal bízhattunk abban, hogy szakmai döntés esetén kedvezményezettek lehetünk”

– mondta Ilyé, hozzátéve, hogy az IHF-nek nincs kritériumrendszere a szabadkártyák kapcsán, ráadásul az MKSZ – noha folyamatosan tartotta a kapcsolatot a szervezettel az elmúlt hetekben – szintén csak az IHF honlapjáról értesült a döntésről. (MTI)