„Megmondtam neki, Bibi, jobb, ha óvatos leszel, különben magadra maradsz”

Irán és Izrael megállapodott, hogy felfüggesztik az egymás ellen irányuló csapásokat, de megtorlásra figyelmeztetnek, ha ismét megszegik a tűzszünetet, írja a BBC. A két állam azután tette a bejelentést, hogy vasárnap és hétfőn, az áprilisi tűzszüneti megállapodás óta először, lőtték egymást.

Fotó: KAWANT HAJU/AFP

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn azt mondta, országa „jelenleg” tűzszünetet tart, de az Irán és a Hezbollah elleni küzdelem nem ért véget. Nem sokkal korábban Teheránban jelentették be a fegyveres erők, hogy leállították a katonai műveleteket az Izraelnek adott „fájdalmas válasz” után. Teherán vasárnap rakétákat lőtt Izraelre válaszul a Bejrút elleni csapásra. Erre válaszul aztán Izrael hétfőn a kora reggeli órákban iráni katonai létesítményeket vett célba.

A Fehér Ház szerint Trump felhívta Netanjahut, hogy megvitassák a válságot. Egy izraeli tisztviselő azt mondta, hogy Izrael az amerikai elnök kérésére állította le a légicsapásokat. Arra a kérdésre, hogyan győzte meg Netanjahut Irán támadásának leállításáról, Trump így válaszolt, azt mondta, hogy most kell észnél lenni, mert nagyon közel vannak „egy nagyon erős, nagyon jó megállapodás aláírásához”.

Az elnök az Axios amerikai hírügynökségnek arról is beszélt, hogy Izrael miniszterelnökének megmondta, egyedül kell harcolnia, ha visszatér az Iránnal folytatott háborúba. „Azt mondtam: »Bibi, jobb, ha óvatos leszel, különben nagyon hamar magadra maradsz«” – idézte Trumpot az Axios.

Hétfői televíziós nyilatkozata szerint Netanjahu azt mondta Trumpnak, hogy „Izraelnek teljes joga van az önvédelemhez, és mi szükség esetén élni is fogunk ezzel a jogunkkal”.