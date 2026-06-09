Mitsubishivel és babaváró hitellel érkeztek a parlamentbe a legfiatalabb tiszások

A parlamenti összesítés alapján hat képviselő van, aki fiatalabb 28-nál, és ugyan nem mindenkinél találtunk pontos kort, az érettségik és az egyetem tervezett befejezésének dátuma alapján összeszedtünk hat fiatal tiszás vagyonnyilatkozatát, hogy megnézzük, milyen anyagi háttérrel érkeztek a parlamentbe.

A legfiatalabb képviselő a 21 éves Berki Ákos, aki idén májusban mondott le az adómentességéről. Vagyonnyilatkozatában nincs ingatlan feltüntetve, egy 2026-ban vett Mitsubishi Lancer azonban igen. Berkinek 1,8 millió forintja van készpénzben, egyéb megtakarítása nincs – van viszont egy közel 7 millió forintnyi (diákhitel), valamint 10,6 milliónyi (babaváró, adóstárs) hiteltartozása. A Tiszától kapott havi bruttó 200 és 500 ezer forint közötti összeget, más adóköteles jövedelmet a képviselői fizetésén túl azonban nem tüntetett fel.

2001-ben született Varga Lőrinc Mihály, akinek vagyonnyilatkozata szerint egyhatod tulajdona van egy 1052 négyzetméteres bonyhádi telekben és a rajta álló házban. Van emellett 3 hektár adásvételi úton szerzett szántóföldje is. Készpénzben 850 ezer forintja, banki számlakövetelésben 2 milliója van, tartozik viszont szintén a banknak 5 millió forinttal. Korábban bruttó 1 és 5 millió forintot keresett az Őstermelők Családi Gazdaságának tagjaként (ezt az összeget a nyilatkozat kitöltésének idején is kapta), valamint bruttó 500 ezer és 1 millió forintot regionális koordinátorként. 2025-ben vásárolt egy Volvo V90 Cross Country típusú autót, tehát valószínűleg még nem ezzel a járgánnyal kapták el ittas vezetés miatt.

Czipa András tavaly végzett jogi egyetemen, jó eséllyel ő is 28 alatt van. Vagyonnyilatkozata szerint résztulajdonos egy sajósenyei családi házban, van 1,5 millió forintnyi készpénze, jelenleg pedig a képviselői fizetésén túl nincs más jövedelme feltüntetve – korábban havi bruttó 1 és 5 millió forint közötti összeget kapott az európai parlamenti asszisztensi állásáért.

Fotó: Németh Dániel/444

Kincse Csongor kétezres születésű, ingatlanja nincs, Ford Mondeója viszont van a vagyonnyilatkozata alapján. Banki számlakövetelése 800 ezer forint, tartozása 37 ezer. Korábban rezidens orvosként havi bruttó 1 és 5 millió forint között keresett, most azonban nincs feltüntetve más adóköteles jövedelme a képviselői fizetésen felül.

Az 1999-es születésű Horváth Nándor Zsolt vagyonnyilatkozata szerint 2023-ban vásárolt hitelre egy csepeli 46 négyzetméteres lakást, van is 15,7 millió forintos tartozása, megtakarítása viszont semmi. Korábban pedagógusként havi bruttó 200 és 500 ezer forint között keresett, ami mellett volt bruttó 200 ezer forint alatti alkalmi és szállodai munkája. Kapott ezen túl bruttó 200 ezer forint alatt állami ösztöndíjat PHD-hallgatóként, amit a nyilatkozat kitöltésekor is kapott, más adóköteles jövedelme a képviselői fizetésén felül azonban nincs feltüntetve.

Vagyonnyilatkozata szerint Csontos Bence 1998-as születésű, 2023-ban ajándékozással jutott egy 82 négyzetméteres lakáshoz az első kerületben, majd 2025-ban ugyanígy egy 49 négyzetméteres 8. kerületi lakáshoz. Csontos egy Audi A6 Avanttal gurul, 822 eurója van ETF-ben. A képviselői fizetésén kívüli jelenlegi vagy korábbi adóköteles jövedelmet, illetve gazdasági érdekeltséget sem jelölt meg.