Az amerikai Patriot rendszer olcsóbb alternatíváját fejleszti Ukrajna

Ukrajna egy olyan új föld-levegő rakétát tesztel, amelyet a nehezen beszerezhető és drága amerikai Patriot rendszer olcsóbb, tömeggyártásban is elérhető alternatívájának szánna a tervezője. Az ukrán fegyvergyártó, a Fire Point közölte, hogy a múlt héten hajtotta végre FP-7.x rakétaelhárító elfogójának első repülési tesztjét. A tesztet Denisz Stilerman társalapító a Financial Times-nak adott interjújában „meglehetősen sikeresnek” nevezte.

Kijev régóta küzd azzal, hogy elegendő nyugati elfogó rakétát szerezzen be városainak védelmére az állandó orosz rakéta- és dróntámadások ellen. Az FT felidézi a múlt heti hatalmas orosz légicsapás-hullámot, amely során legalább 22 ember halt meg Ukrajna-szerte.

A Fire Point szerint az FP-7.x célja az orosz ballisztikus rakéták és drónok elleni fenyegetések elhárítása a meglévő nyugati rendszerek, például a Lockheed Martin Patriot és a francia-olasz SAMP-T költségeinek töredékéért. Az ukrán fejlesztésű elfogó rakéta a tervek szerint 700 000 dollárba kerül majd, szemben a Patriot PAC-3 rakétánkénti 3,8 millió dolláros árával.

Azt is állítja Stilerman, hogy a rakétáikat sokkal nagyobb számban gyárthatják, mint amennyit nyugatról beszerezhetnek. A rakéta tömeggyártása augusztusban kezdődhet napi három darab legyártásával. A pontos ütemezés egyelőre egy infravörös kereső leszállításától függ, amit egy német cégtől terveznek beszerezni. A kész rakéták 2027-re készülnek el. A Freyja néven ismert légvédelmi rendszer többi része, beleértve a felderítésre és célzásra használt radarokat, valamint a parancsnoki és irányító rendszert, európai partnerektől származik majd.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Az amerikai védelmi konglomerátum, a Lockheed Martin évente több száz

elfogórakétát gyárt a Patriot rendszerhez, de a termelés nagy része

az iráni háborúban elhasznált készletek pótlására megy el. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már panaszkodott is amiatt, hogy kevesebb Patriot rakétát kapnak „a közel-keleti háború miatt”. Azt mondta: „amit tudtunk, saját hazai termeléssel kiváltottuk, de a PAC-3-at még mindig nem tudjuk helyettesíteni”.