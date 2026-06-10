Ólomszennyezést találtak a Corvinus főépületének ivóvizében

Jelentős ólomszennyezést mutattak ki az ivóvízben a Budapesti Corvinus Egyetem főépületének több pontján, ezért nem ajánlott a csapvíz fogyasztása – írja a Telex.

A szennyezés úgy derült ki, hogy az egyetem Fővám tér 8. szám alatti főépületében a vízhálózatot is érintő kivitelezési munkálatokat végeztek. A vízminőség-ellenőrzés eredményei szerint 16 vízvételi pontból 7-nél a vezetékes ivóvíz ólomszennyezett, ezért csak kézmosásra használható. Az egyetem másik épületében, a Sóházban (Fővám tér 13–15.) a vízminőség kifogástalan.

A Corvinus a lapnak azt írta, vérvételi lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak és a munkatársaknak. Hozzátették, azonnal megtették a szükséges óvintézkedéseket: az E épület valamennyi vízvételi helyén kihelyezték a „nem ivóvíz” piktogramot és a kétnyelvű feliratot, üzemen kívül helyezték a vezetékes hálózatról táplált vízgépeket és automatákat, amelyeken szintén kétnyelvű „üzemen kívül” feliratot helyeztek el, a közösségi terekben található vízautomaták helyett pedig ballonos vízadagolókat telepítettek. A kávéautomatákat tartályos vízre állították át.

A Budapesti Corvinus Egyetem központi épülete a IX. kerület Fővám tér 8. szám alatt. Fotó: Nagy Zoltán/MTI/MTVA

A Campus Szolgáltatások szakterület vizsgálja az ólom eltávolítására, illetve kiszűrésére alkalmas vízadagoló kisberendezések beszerzésének lehetőségét – írták.

Az ólomszennyezés forrása feltehetően a főépület irodai vízvezetékszakaszaiban lehet, ezeket az egyetem múlt pénteken lezárta. A Corvinus szerint a felújítások során a vízvezetékrendszer 85 százalékát már kicserélték, a problémát a fennmaradó szakaszok okozhatják. A legújabb mintákat vízkémiai szakértő vizsgálja meg, ezután dönthetnek a korlátozások fokozatos feloldásáról. Közben az egyetem minden épületében ellenőrzik a vizet.

A Corvinus az országos tisztifőorvoshoz is fordult az egészségügyi kockázatok miatt. Az NNGYK szerint az ivóvízben mért ólomkoncentráció felnőtteknél jellemzően nem okoz akut tüneteket, hosszú távon azonban más tényezőkkel együtt hozzájárulhat például magas vérnyomáshoz vagy felszívódási zavarokhoz. Bár a vérólomvizsgálat az NNGYK szerint nem ad érdemi információt az ivóvízzel bevitt ólom mennyiségéről, a Corvinus továbbra is biztosít vérvizsgálatot a hallgatóknak és a munkatársaknak.