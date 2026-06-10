Ukrán rakéták csapódtak be egy orosz hadiipari üzembe és egy olajfinomítóba 900 kilométerrel a frontvonal mögött

Az ukrán haderő FP-5 Flamingo rakétái csapódtak be az orosz hadsereget drónok és rakéták alkatrészeivel ellátó katonai gyárba a csuvasföldi fővárosban, Csebokszáriban. A támadás sikerét Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette, aki azt mondta, folytatják a hosszú hatótávolságú akciókat az orosz katonai létesítmények és az olajipar ellen.

A Kyivindependent beszámolója szerint a keddről szerdára virradó éjszaka Ukrajna nagyszabású támadást indított oroszországi célpontok ellen. A szélesebb körű ukrán légicsapás-sorozat részeként a Szamarai megyében, a frontvonaltól több mint 900 kilométerre található Kujbisev olajfinomítót is csapás érte. Az ukránok emellett eltaláltak két olajipari infrastrukturális létesítményt az oroszországi Vlagyimir megyében, a fronttól 700 kilométerre, jelentette be Zelenszkij egy tweetben.

We continue to apply Ukrainian long-range sanctions against Russian military facilities and the oil industry. In particular, last night Ukrainian FP-5 Flamingos struck a military plant in Cheboksary that supplies the occupier’s army with components for drones and missiles. I… pic.twitter.com/WdA2yUhsyC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2026

Az ukrán vezérkar később azt is közölte, hogy a csebokszári VNIIR-Progressz üzem volt a célpontot, illetve azt is, hogy a létesítményben tüzet okozott a csapásuk. A VNIIR-Progress üzem, amelyet Ukrajna, az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankcionál, műholdas navigációs vevőket és Kometa antennákat gyárt. Ezeket Sahíd típusú támadó drónokban, Kalibr cirkálórakétákban, Iskander-M ballisztikus rakétákban és irányított légi bombákban használnak.

A csebokszári csapást az orosz média és a helyi hatóságok is elismerték. Oleg Nyikolajev csuvasföldi kormányzó azt mondta, hogy három ember megsérült az ukrán támadásban.