Visszavitetik a kulturális minisztériumban talált antik bútorokat az Iparművészeti Múzeumba

„Ami a múzeumból jött, annak inkább a múzeumban a helye” – mondta Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, és bejelentette, hogy az elődje által berendelt antik bútorokat visszaviteti az Iparművészeti Múzeumba, hogy „a köz javát szolgálják inkább”. Az erről készült videón bemutatott néhány antik bútort is.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, miután átvette a Nagy Márton-féle Nemzetgazdasági Minisztérium épületét, szintén kérte, hogy a Szépművészeti Múzeumból kölcsönözött 40 millió forintnyi festményt vigyék vissza a múzeumba, mert jobb helyen vannak azok ott.