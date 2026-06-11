A könyvfóliázási rendelet visszavonását követelik a könyvkiadók

12 pontos javaslattal állt elő a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége, amitől szerintük jobb lenne a könyvkiadás helyzete – írja a Magyar Hang a szervezet közleménye alapján.

Ennek egyik pontja, hogy a könyvfóliázási törvényt vonja vissza a Tisza (ez valójában egy rendelet, ami a gyermekvédelminek nevezett homofóbtörvényen alapul). A többi között felvetették azt is, hogy minden kiadó szabadon, önkontroll nélkül választhasson témát, gondolják újra a kötött árat, és az e-könyveknél is 5 százalékos legyen az áfa.

A Líra is abban bízik, hogy az Európai Unió Bíróságának friss ítélete után nem sokáig marad már a könyvfóliázás. A testület ugyanis kimondta, hogy az öt éve elfogadott, homofób módosítókkal teleírt pedofiltörvény több pontja is jogsértő, mert megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket. Ennek a törvénynek az alapján vezették be a könyvfóliázást (az előírás szerint a homoszexualitást megjelenítő, gyermekeknek szóló termékeket csak elkülönítve, fóliacsomagolással árulhatók), illetve büntették a Lírát.