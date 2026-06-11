Buda Péter szakmai vezetésért felelős pozícióba kerül Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó mellett

„Alapos egyeztetéseket követően elfogadtam a felkérést a kormány nemzetbiztonsági főtanácsadójának hatáskörébe tartozó tevékenység szakmai vezetéséért felelős pozícióra” – írja hírlevelében Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt, nemzetbiztonsági elemző, az orosz hibrid hadviselés szakértője.

A szakember tehát a kampányvezérből a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadójává avanzsált Tóth Péter mellett fog dolgozni. Mint írja, az általa vállalt munkakör a nemzetbiztonsági főtanácsadó munkáját „kizárólag nemzetbiztonsági szakmai irányítással és stratégiaalkotással, illetve a fentebb felsorolt területek illetékes szervezeteitől származó információk objektív szintézisének megteremtésével támogatja, természetesen mindezt egy szakemberekből válogatott csapat révén”.

„A felkérést végül azért fogadtam el, mert biztosítékokat kaptam arra, hogy a cél a nemzetbiztonsági szektor szigorúan szakmai alapokra állítása és pártpolitika-semlegességének megteremtése, annak érdekében, hogy a szolgálatok valóban a nemzet és a demokrácia biztonságát védelmezzék, ne pedig az éppen aktuálisan hatalmon levő pártot a politikai versenytársakkal szemben.”

Hozzáteszi, a döntésében külön szempont volt, hogy „teljes mértékű nyitottság mutatkozott a döntéshozók részéről a szolgálatok szakmai modernizációjának felvállalására is, ami halaszthatatlan adósságunk a megváltozott és egyre romló – a fenti posztban is bemutatott – nemzetközi biztonsági környezetben.”

A szakértő az utóbbi években számtalanszor beszélt a nyilvánosság előtt elsősorban orosz befolyásolási kísérletekről, hamis zászlós műveletekről, Európa destabilizációjáról és a magyar szolgálatok működéséről.