Budapesti kórházakban is javítják a klímákat – Magyar Péter jelentette be a részleteket

A kormány egy azonnali, 3,6 milliárdos kórházi klíma- és hűtőberendezés javítási és fejlesztési programról döntött, miután felmérték a helyzetet.

Magyar Péter egy Facebook-videóban arról beszélt, súlyos helyzetet örököltek, vannak 20, sőt, 40 évnél is idősebb berendezések a kórházakban, az elöregedett rendszer pedig nem képes biztosítani azt a színvonalat, ami a betegellátáshoz kell.

A fejlesztések során a műtők, az intenzív osztályok, a sürgősségi ellátás, a diagnosztikai központok és a steril terek elsőbbséget élveznek – közölte Magyar, majd részletezte, hogy mely kórházakat érinti a program.

A Szent László Kórházban megjavítják a hibás folyadékhűtőt,

új hőcserélő rendszereket telepítenek a Jahn Ferenc Kórházban,

helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban a hőszivattyúkat,

javítják a Szent Imre Kórház hűtési és épületfelügyeleti rendszerét,

felújítják a Heim Pál Gyermekkórház hűtési berendezéseit,

lecserélik az Uzsoki, a Szent Margit, a balassagyarmati és veszprémi kórház kritikus állapotban lévő hűtőberendezéseit,

korszerűsítik a Váci Jávorszky Ödön Kórház sürgősségi osztályán a klímaberendezést,

és fejlesztéseket végeznek Dunaújvárosban, Egerben, Zalaegerszegen és a nyíregyházi szülészeten is, ahová szintén új berendezések kerülnek.

Fotó: Németh Dániel/444

A miskolci központi kórházban lecserélik az elavult folyadékhűtőket, illetve korszerű épületautomatikai rendszert építenek ki. Ugyanilyen lesz Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben és a Honvédkórházban is. Kecskeméten is növelik az onkológiai ellátás hűtési kapacitásait.

Magyar Péter szerint az előző kormány az elmúlt 16 év alatt nem oldotta meg a problémát, és ezt a mulasztást nem tudják másfél hónap alatt helyrehozni. Mindent megtesznek, hogy a lehető legkevesebb meghibásodás és leállás legyen a következő hónapokban, és azt ígérte, nem fognak hazudni arról, ha valahol probléma van.