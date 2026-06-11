Hamarosan indulnak az energetikai pályázatok

Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre - jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint így „végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergia-rendszer korszerűsítésére.”

A kormány 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodott meg az Európai Bizottsággal, ebből 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére. A Helyreállítási Alap forrásait augusztus végéig lehet felhasználni, ezért feszített a tempó.

Kapitány azt írta, hogy a júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége.

Fotó: Németh Dániel/444

„A fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások.”

A másik pályázattal okosmérőket lehet telepíteni, ez a háztartásoknak és vállalkozásoknak szól.