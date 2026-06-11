Kamatstop és vagyonadó, ezermilliárdok és kriptovaluták, Duna-híd és kánikula – tájékoztató a kormányülés után

A legfontosabb bejelentések
A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott legfontosabb információk:
- Meghosszabbítják a babahitelesek moratóriumát novemberig, utána új, átfogó szabályozás születik.
- Év végéig meghosszabbítják a diákhitelek kamatstopját, egyben mielőbbi kamatcsökkentésre ösztönzik az MFB-t.
- Eltüntetik a közintézményekből az ún. Nemzeti Hitvallást.
- Újraszabályozzák a kriptovaluta-kereskedelmet, az erről szóló jogszabály tervezetét máris társadalmi vitára bocsátották.
- Kórházi klímaprogram indul 3,6 milliárd forintos kerettel.
- Nem veszik át Balásy Gyula cégeit.
- Októberre várható a vagyonadóról szóló törvény elfogadása.
- Felülvizsgálják a mostani tervek szerint több mint 400 milliárdos költségű mohácsi Duna-híd építését.
- Október 15-ig haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére.
- Tovább szigorítanák a reklámszabályokat, lakott területen belül például egyáltalán nem engedélyeznék a politikai plakátok kihelyezését.
- Gödöllőre V4-es csúcstalálkozót kezdeményezett Magyar, aki hamarosan találkozna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
- Szeptember 30-ig meghosszabbították a lakossági napelemes pályázatok elszámolási határidejét.
- Készül a jogalkotási javaslat a Sulyok-ügy megoldására.
- A parlament várhatóan egész nyáron ülésezni fog.