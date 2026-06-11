Kamatstop és vagyonadó, ezermilliárdok és kriptovaluták, Duna-híd és kánikula – tájékoztató a kormányülés után

Szembesítették Magyart arról, hogy a külföldi munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokra panaszkodnak vállalkozók. Magyar szerint a Master Good az a konkrét cég, ami most előállt ezzel. „Ha jól értem, arról a Master Goodról van szó, ami nagyon alacsony fizetéseket ad a magyar munkavállalóknak nehéz fizikai munkáért, kezdi a válaszát, majd felsorolja, hogy a cég 2010 után szinte minden évben kapott adófizetői támogatást, összesen tízmilliárdos nagyságrendben”.

Arról is beszélt, hogy „amikor Szijjártó Péter augusztusban bejelentett 22 milliárd forintnyi támogatást, köztük ennek a cégnek, akkor szó sem volt külföldi munkaerőről, akkor magyar munkahelyek teremtéséről volt szó”. Szerinte nem igaz, hogy nincs elég magyar munkaerő, de „lehet, hogy nem kétszázezer forintot kellene adni az embereknek”. A cégcsoportnak 25,5 milliárd forint volt az adózott eredménye. Ha az 580 embernek kétszázezer forinttal magasabb bért adott volna, akkor nem mentek volna külföldre dolgozni, és attól még csak másfél milliárddal csökkent volna ez a nyereség.