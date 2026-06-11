Kamatstop és vagyonadó, ezermilliárdok és kriptovaluták, Duna-híd és kánikula – tájékoztató a kormányülés után

A kormány, miután kedd este benyújtotta a parlamentnek az uniós források hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, szerdán ülést tartott. Magyar Péter szerdán már posztolt arról, hogy mikkel foglalkoztak, azt írta, hogy fontos döntéseket hoztak. Hogy miket, az most kiderül, ami már biztos: Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvények mielőbbi elfogadása érdekében jövő hétre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett.

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A legfontosabb bejelentések

A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott legfontosabb információk:

  • Meghosszabbítják a babahitelesek moratóriumát novemberig, utána új, átfogó szabályozás születik.
  • Év végéig meghosszabbítják a diákhitelek kamatstopját, egyben mielőbbi kamatcsökkentésre ösztönzik az MFB-t.
  • Eltüntetik a közintézményekből az ún. Nemzeti Hitvallást.
  • Újraszabályozzák a kriptovaluta-kereskedelmet, az erről szóló jogszabály tervezetét máris társadalmi vitára bocsátották.
  • Kórházi klímaprogram indul 3,6 milliárd forintos kerettel.
  • Nem veszik át Balásy Gyula cégeit.
  • Októberre várható a vagyonadóról szóló törvény elfogadása.
  • Felülvizsgálják a mostani tervek szerint több mint 400 milliárdos költségű mohácsi Duna-híd építését.
  • Október 15-ig haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére.
  • Tovább szigorítanák a reklámszabályokat, lakott területen belül például egyáltalán nem engedélyeznék a politikai plakátok kihelyezését.
  • Gödöllőre V4-es csúcstalálkozót kezdeményezett Magyar, aki hamarosan találkozna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
  • Szeptember 30-ig meghosszabbították a lakossági napelemes pályázatok elszámolási határidejét.
  • Készül a jogalkotási javaslat a Sulyok-ügy megoldására.
  • A parlament várhatóan egész nyáron ülésezni fog.

Az utolsó válaszból kiderül: nem lesz parlamenti nyári szünet

Várhatóan egész nyáron lesznek plenáris ülések, mondta Magyar Péter az utolsó kérdésre adott válaszban, majd elbúcsúzott, mert „kormányozni is kell”.

Újragondolják a KRESZ-t, de az elektromos rollerekre hamarabb jöhet szabályozás

Egy KRESZ-ről szóló kérdésre válaszolva azt mondta Magyar Péter, hogy bár erről most nem tárgyaltak, a kormány szeretne egy új, átalakított szabályozást, mert a mostani elavult. Vitézy Dávid miniszter kezdeményez majd erről szakmai egyeztetést, de már korábban is megszülethetnek az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok.

A Master Good vezetőjének üzent: Rengeteg közpénz ment el „magyar munkahelyek teremtésére”

Szembesítették Magyart arról, hogy a külföldi munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokra panaszkodnak vállalkozók. Magyar szerint a Master Good az a konkrét cég, ami most előállt ezzel. „Ha jól értem, arról a Master Goodról van szó, ami nagyon alacsony fizetéseket ad a magyar munkavállalóknak nehéz fizikai munkáért, kezdi a válaszát, majd felsorolja, hogy a cég 2010 után szinte minden évben kapott adófizetői támogatást, összesen tízmilliárdos nagyságrendben”.

Arról is beszélt, hogy „amikor Szijjártó Péter augusztusban bejelentett 22 milliárd forintnyi támogatást, köztük ennek a cégnek, akkor szó sem volt külföldi munkaerőről, akkor magyar munkahelyek teremtéséről volt szó”. Szerinte nem igaz, hogy nincs elég magyar munkaerő, de „lehet, hogy nem kétszázezer forintot kellene adni az embereknek”. A cégcsoportnak 25,5 milliárd forint volt az adózott eredménye. Ha az 580 embernek kétszázezer forinttal magasabb bért adott volna, akkor nem mentek volna külföldre dolgozni, és attól még csak másfél milliárddal csökkent volna ez a nyereség.

A vagyonadó alapja a vagyon lesz, nem a vagyonnövekmény

Mondta egy kérdésre Magyar, de hozzátette: ő a vagyonnövekmény megadóztatását sem zárná ki, de erről még egyeztet Kármán Andrással. Ebből az adónemből először 2027-ben vár bevételt a kormány. Arról is beszélt, hogy szerinte legalább 300 milliárd forint szedhető be a vagyonadóból.

Nem egyeztetett Windisch Lászlóval a Biró Ferenc-ügyről, de jó mérlegelést kíván neki

Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezheti a megfosztási eljárást az Integritás Hatóság elnökével szemben, aki ellen vádat emeltek több bűncselekmény gyanúja miatt. Ennek apropóján kérdezték Magyar Pétert, egyeztetett-e erről Windisch László ÁSZ-elnökkel, akit egyébként korábban ő is lemondásra szólított fel. Azt felelte, hogy 2022 decemberében beszélt Windisch Lászlóval, egyébként pedig „jó mérlegelést kívánok az elnök úrnak minden tekintetben”.

Még nincs döntés az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásáról

Egyeztetnek az önkormányzatokkal, és biztosan csökkenteni kell a szolidaritási hozzájárulás mértékét, de még nem döntött a kormány ennek a kvázi adónemnek a sorsáról. Magyar van különbség egyes önkormányzatok között, és példaként említette, hogy a fővárost különösen hátrányosan érintették az elvonások.

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Mármint ha minden forintot le tudnának hívni, mindenki mindennel szabályosan el tudna számolni. A kormány mindenesetre azért megtesz mindent, hogy az összes forrást megkapja Magyarország, de az EU minden államában vannak szabálytalanságok, elszámolási problémák. A kormány azért nem tud felelősséget vállalni, ha a másik oldalon ilyen problémák vannak, de mindent elkövet, hogy ne legyen forrásvesztés, mondta Magyar.

Sulyok-ügy: „Készül a jogalkotási javaslatunk, ami megoldja ezt az áldatlan kutyakomédiát”

Mikor készül Sulyok Tamáshoz, és ha ő önként nem távozik, meddig lesz hivatalban? – hangzott el egy kérdés. Magyar úgy kezdte a válaszát: „Olyan dolgokról beszélünk, ami a kormányülésen szóba került. Ez nem került szóba”. Aztán mégis folytatta a válaszát egy középhosszú Sulyok-shaminggel.

„Még nem beszéltem Sulyok Tamással, de szoktam tájékoztatást adni ezekről a dolgokról”, erről is fog tájékoztatást adni. „Készül a jogalkotási javaslatunk, ami megoldja ezt az áldatlan kutyakomédiát - mondta Magyar, majd (nem először) felsorolta, hogy milyen esetekben kik mellett nem állt ki Sulyok az elmúlt években.

Felidézte azt is, hogy Sulyok olyan svájci lapnak adott interjút, aminek főszerkesztője együtt utazott Orbán Viktorral Putyinhoz. Szerinte nem véletlen, hogy az államfő a politikus népszerűségi lista legalján áll, ami senkinek nem jó, nem áll a köztársasági elnöki hivatal presztízsének érdekében.

Október végéig elfogadják a vagyonadó-törvényt, januártól lesz hatályos

Legkésőbb 2026 október végéig elfogadják a vagyonadóról szóló törvényt. A részletszabályok nagyon fontosak, mondta Magyar Péter, példaként említve, hogy mivel várhatóan cégek után fizetik majd a vagyonadó többségét, nagyon fontosak a cégértékelési szabályok. Azt fogja képviselni, hogy az első adóalapot a 2025 végi cégértékek alapján számolják ki. De lesznek még szakmai egyeztetések, figyelembe veszik a nemzetközi tapasztalatokat is, a cégértékelés kapcsán például a svájci modellt említette.

Magyar szerint nagyon fontos tudni, hogy ez nem a NER-es vagyon visszavételét vagy büntetését szolgálja, hanem azt, hogy a vagyonosabbak nagyobb részt vállaljanak a társadalmi költségekből.

Nem veszik át Balásy Gyula cégeit

A vagyonvisszaszerzésről hangzott el kérdés. Most a kekvákban lévő vagyonokat veszik vissza, idén augusztus 31-ig a nem felsőoktatási alapítványok szűnnek meg, de az egyetemeket fenntartó alapítványokra vonatkozó szabályok is szigorodnak. Magyar Péter ezután üzent a kekvák kuratóriumi tagjainak és vezetőinek, név szerint is említve az MCC-t, illetve Orbán Balázst és „Szalai Zolit”.

„Nehogy elvigyék, elköltsék ezeket a vagyonokat” – mondta. Utána kitért arra is, hogy napokon belül benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot, valamint arra, hogy a Balásy Gyula által felajánlott cégeket nem veszi át az állam. Arra is kitért, ha már Balásy, hogy a MÁV-nál még a szalvétát is a Lounge-on keresztül kellett beszerezni, mert „rajta volt a MÁV-logó, és akkor az már marketing”. Szinte semmit nem lehetett nélkülük csinálni, ezért a kormány új, kisebb közbeszerzéseket fog indítani.

Kedvezőbb kamatkörnyezet kell

A babaváró hitel apropóján Magyar Péternek arról is volt egy eszmefuttatása, hogy a cégek és a magánszemélyek is sokkal kedvezőbb kamatkörnyezetben, alacsonyabb kamatokkal működhessenek. Reméli, hogy a jegybanki alapkamat is csökkenő pályára állnak, mert ezáltal kevésbé jelentős lesz a támogatott hitelek szerepe, amivel óriási pénzeket tudnak majd megspórolni az államháztartásnak.

November 1-jéig hosszabbítják meg a babavárós moratóriumot

A babaváró hitellel kapcsolatos részletszabályokról kérdezték a kormányszóvivőket. Voltak, akik jóhiszeműen vették fel a hitelt, de voltak, akik nyerészkedni akartak a nulla kamatozású hitelekkel, és például állampapírt vettek belőle. A kormány enyhébb, de jogkövető magatartást szeretne ösztönözni. A kormány most november 1-ig hosszabbítja meg a moratóriumot, de nem céljuk, hogy folyamatosan tolják maguk előtt a határidőt, őszre új stratégiát ígért Magyar Péter, ami általában is ösztönözné a gyermekvállalást, javítaná a borzasztó demográfiai mutatókat.

Szeptemberben kerülhet a parlament elé a pótköltségvetés

Egy kérdésre válaszolva elmondták: zajlik a költségvetés felülvizsgálata, a módosított költségvetést pedig szeptember elején terjesztik az Országgyűlés elé. A jövő heti költségvetési törvény tervét október közepén hozza a kormány nyilvánosságra. Vagyis egyik ütemezésben nincs változás a korábban elmondottakhoz képest. Az idei költségvetési törvényt Magyar „hányatott sorsúnak” nevezte, de azt ígérte, a 2027-es költségvetési törvényük „maximálisan teljesíthető” lesz.

Az Integritás Hatóság elnökének ügyével nincs dolga a kormánynak

Az Integritás Hatóság elnökének ügyéhez nincs köze a kormánynak - mondta Szondi Vanda egy kérdésre. Magyar Péter szerint az jó, hogy működnek a hatóságok, indulnak eljárások, akár hatósági vezetőről, akár óellenzéki vagy fideszes politikusról legyen szó. Ha valaki bármilyen bűncselekményt elkövetett, az felel majd a bíróság előtt, vagy felmenti a bíróság.

Magyar arról is beszélt, hogy megküldik az érintett intézményeknek az igazságügyi törvénycsomagot, de nem egyeztetnek az illetékesekkel, mert az nem személyekhez kötődik.

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