Kanadában is megtiltanák, hogy a 16 év alatti gyerekek közösségi médiát használjanak

Digitális biztonságról szóló törvénycsomagot terjesztett elő a kanadai kormány szerdán, amivel betiltanák a közösségi média használatát a 16 év alatti gyerekek számára. Ez alól kivételt jelentenének azok a platformok, amelyek megfelelnek bizonyos biztonsági előírásoknak. A kanadai kormány pár hónappal azután lépett, hogy Ausztráliában, a világon elsőként betiltották a közösségi média használatát a fiatalok számára. Akkor a cégek csaknem 5 millió fiatal fiókját deaktiválták. A kanadai törvény egy szakértő szerint átfogóbb lehet, mint az ausztrál szabály.

A kanadai törvényjavaslat biztonságosabbá tenné az AI-alapú chatbotokat is, ennek érdekében egy digitális szabályozó szervet állítanának fel. Ez határozza majd meg a biztonsági előírásokat.

Ha nem tartják be a szabályt, a vállalatokra a globális bevételük 3 százalékának megfelelő, vagy legfeljebb 10 millió kanadai dollár (átszámítva 2,1 milliárd forint) bírságot lehet kiszabni, attól függően, hogy melyik összeg a nagyobb.

A kanadai kultúráért felelős miniszter, Marc Miller azt mondta, „a közösségimédia-platformok és az AI-alapú chatbotok úgy vannak kialakítva, hogy magukra vonzzák a figyelmet. Nem támogatják a gyerekek egészséges fejlődését, és sok kanadai fiatal számára a szorongás, az elszigetelődés, a depresszió és számos más mentális egészségügyi probléma forrásává váltak.”

A törvényjavaslatot pár héttel azután nyújtották be, hogy a februári tömeggyilkosság áldozatainak családtagjai beperelték az OpenAI-t, miután a cég nem figyelmeztette a rendőrséget, holott a 18 éves támadó a ChatGPT-vel tervezte az iskolai lövöldözést. Kiderült, az OpenAI munkatársai észlelték a problémás tartalmakat, de végül úgy döntöttek, nem fordulnak a rendőrséghez. A támadásban nyolcan haltak meg.

A kormányzati tisztviselők szerint a javaslat elfogadása egy évig is eltarthat, a digitális szabályozó hatóság felállítása pedig további másfél évet vehet igénybe. A Youtube-ot tulajdonló Google szóvivője azt közölte, együttműködnek a szövetségi kormánnyal a szigorúbb biztonsági szabályok kialakítása érdekében. A Meta szóvivője szerint ők is biztonságos, pozitív élményt szeretnének adni a fiataloknak, a javaslatot pedig még értékelik. Az X és a Snapchat még nem reagált.

A Meta logója egy mobil eszközön a Facebook logójával együtt Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

Franciaország, Dánia és Lengyelország is fontolgatja a gyerekek közösségimédia-használatára vonatkozó szabályok szigorítását, míg Görögország áprilisban bejelentette, hogy 2027 januárjától megtiltja a 15 év alattiak hozzáférését. (Reuters)