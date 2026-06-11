Kapitány István lecserélte a Magyar Fejlesztési Bank vezetőjét

Gerendás János lett a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója - jelentette be Kapitány István gazdasági miniszter.

A bank fontos szerepet játszik majd az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában - tette hozzá.

Fotó: Németh Dániel/444

Gerendás János korábban a Magyar Nemzeti Bank politikai, majd statisztikai igazgatója volt (Matolcsy György idején), a többi között részt vett a monetáris politika alakításában is.

„Gerendás Jánostól transzparens, költséghatékony szakmai munkát várok el, melynek első lépése egy átfogó audit mellett az EU források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz” - írta Kapitány.

A vezérigazgató kinevezésével együtt egy új, átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot is felállítottak.

Az eddigi vezérigazgató Kovács Zsolt volt. A bank fölött a Gazdasági Minisztérium gyakorolja a tulajdonosi jogokat, így mindig a miniszter dönt a kinevezésről.