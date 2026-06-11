Két ütésébe belehalt egy férfi, de tagadta bűnösségét a Morrison’s-nál történt emberölés vádlottja a bíróságon

Nem ismerte el bűnösségét a Fővárosi Törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen ököllel úgy megütött egy 25 éves férfit, hogy az belehalt sérüléseibe.

A vádirat szerint - amit az ügyész ismertetett - A. László 2025. november 29-én este részegen érkezett a szórakozóhelyre, ahol tovább ivott.

A dohányzásra kijelölt udvaron szólalkozott össze a 25 éves férfivel, majd egy méterről olyan erősen arcon ütötte, hogy elvesztette az egyensúlyát és összegörnyedt. Utána még közelebbről, fél méterről csapott le, aminek következtében a megtámadott férfi elvesztette az eszméletét és a földre zuhant. Az első ütéskor a 25 éves férfi keze a háta mögött volt összekulcsolva.

Hiába vitték kórházba, nem tudták megmenteni az életét. A család korábban arról beszélt, eltört az orra és a csigolyája, esélye sem volt a túlélésre.

A Fővárosi Főügyészség A. Lászlót emberöléssel vádolta meg, és 10 év börtönt kért rá arra az esetre, ha most beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalásról. Ez nem történt meg. A. csak annyit ismert el, hogy részeg volt, és kétszer ütött.

Vallomásában a kőművesként dolgozó férfi azt állította, az áldozat hívta őt ki verekedni egy lány miatt. Szemben a vádirattal azzal védekezett, hogy ott akarta hagyni a másikat, de ő tovább erősködött, ekkor ütötte meg.

A bíró kérdésére azt mondta, hogy soha nem űzött semmilyen küzdősportot és soha nem verekedett.

Az áldozat szüleinek írt egy bocsánatkérő levelet. (MTI)