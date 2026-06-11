Máris megvan a focivébé vicces szurkolása, itt vannak az evező vikingek

Méltó kihívója akadt a 2016-os foci EB izlandi szurkolóinak, akik az 1-1-es meccsünk közben a magyar szurkereknek is bemutatták a lassan indított, majd szép lassan begyorsuló fej feletti tapsolásra és HU-zásra épülő minimalista tapskoreográfiájukat. Az új versenyző a szintén viking Norvégia.

A világsztárokkal felálló válogatott szurkolói egy dobos tempóját követve ülve eveznek képzeletbeli óriásevezőikkel és minden húzásra azt ordítják, hogy „RÚ”. Vagyis leírva azt, hogy „ro”, ami norvégül annyit tesz, hogy „evezz!”. Ez a koreográfia azért is ritka, mert nem állva adják elő. Ha kevesen adják elő, az nagyon vicces, ha sokan, az nagyon látványos. Meglátjuk, ez is beépül-e a globális focikultúrába, mint az izlandi szurkolás, de az szinte biztos, hogy a vébén ez lesz a menő. Hacsak valaki nem jelentkezik valami még extrémebbel.

A norvég szurkolók egyébként nagyon rápörögtek a vébére, a válogatott Oljaberget nevű ultratábora a Katstrofe együttessel összeállva patent szurkolói indulót hozott össze, benne jó sok rúzással.

A válogatott maga is kitett magáért viking evezős vonalon, ezzel a közös fotózással búcsúztak a hazai pályától az Amerikába indulás előtt: