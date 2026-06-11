Matolcsy szinte soha nem volt szabadságon, bruttó 122 millió ütötte a markát

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványának százmilliárdos vagyonvesztési botránya a felfoghatatlan-kategóriába tartozik, de van itt valami, ami nagyon is felfogható.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Matolcsy György korábbi jegybankelnök ugyanis – írja a 24.hu – bruttó 170 millió forinttal távozott a munkahelyéről 2025-ben. Ebből bruttó 48 millió volt a versenykizárás, de volt egy bruttó 122 milliós tétel is, ez volt a szabadságmegváltás.

A lap számításai szerint ez azt jelenti, hogy a volt jegybankelnök a 12 éves munkaviszonya alatt szinte egyáltalán nem volt szabadságon.

Az MNB az ügyben vizsgálatot folytat, valamint felülvizsgálja a szabadságkiadás és -nyilvántartás rendszerét.