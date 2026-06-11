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Mexikó már 2-0-ra vezet, Dél-Afrika kétfős emberhátrányban

sport

Raul Jiménéz negyedik világbajnokságán az első gólját lőtte, Mexikó a nyitómeccsen így már 2-0-ra vezet.

Jiménéz fejel.
Fotó: JOSE HERNANDEZ

Igaz, Dél-Afrika menet közben (egész pontosan a 48. percben) elvesztette Yaya Sithole-t, a védő centikkel a tizenhatoson kívül tarolta le Gutiérrezt, tizenegyes nem lett belőle, piros lap viszont igen. A szabadrúgást viszont Mexikó bődületesen elbaltázta.

Ahhoz képest, hogy a házigazda ettől kezdve már emberelőnyben játszott, annyira azért nem nyomták meg a tempót, de még így is uralják a pályát.

Mexikó MEX
2 - 0
Dél-Afrika RSA
Vége A csoport
J. Quiñones Quiñones 9'
R. Jiménez Rodríguez 67'
B. Gutierrez 23'
T. Mokoena 17'
N. Sibisi 74'
C. Montes Castro 90+2'
S. Sithole 49'
T. Zwane 84'

A 67. percben aztán Jiménéz négy méterről fejelte be Mexikó második gólját.

Pár perccel később viszont Dél-Afrika létszáma 9-re fogyatkozott, Zwane csereként állt be a második félidőben, aztán gyorsan kapott egy piros lapot, miután nyakon csapta Alvaradót. És hol van még a vége!

Frissítés, 93. perc

Hát tényleg nincs még vége, most éppen Mexikó vesztett egy embert, César Montesnek kellett lebattyognia a pályáról a véghajrában, Dél-Afrika viszont nem tudott élni a szabadrúgás adta lehetőséggel. 10 mexikói 9 dél-afrikai ellen fut a 7 perces hosszabbításban.

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