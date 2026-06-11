Most játszotta el a Metallica a Totális Metált a Puskásban

Félelmetes rémület, hangerő korbács

Kiszegecselt csuklóvédők, fekete csizmák, jeee!

Idegtépő sokkolás, hisztérikus sikoltás

Őrületes apokalipszis, sátáni világ, jeee!

Én KFT-s voltam 1986-ban, amikor megvásároltam életem második bakelit nagylemezét, a Siker, pénz, nők, csillogást, de még én is ismerem a Pokolgép ekkor megjenet Totális metálját, annyit röhögtem rajta és egyből meg is kedveltem a metálosokat, hogy ilyen kapitális kreténségeket látszólag komolyan tudnak venni. Faarccal! Vagyis nyilván fémarccal. 40 évig érett a cucc és beérett: budapesti koncertjén a Metallica eljátszotta a saját verzióját, így:

Ha pedig eddig zacskóban éltél volna, itt az eredeti: