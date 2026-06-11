Rekordot jelentő, 29 pontos hátrányból fordított a New York Knicks az NBA nagydöntőjének negyedik meccsén

A New York Knicks hazai pályán 107-106-ra legyőzte a San Antonio Spurst az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) nagydöntőjének negyedik mérkőzésén, így 3-1-re vezet a párharcban. A Knicks történelmi győzelmet aratott, ugyanis egyetlen csapat sem nyert még 29 pontos hátrányból meccset nagydöntőben.

A Spurs az első negyed után 41-22-re, a második negyed végén pedig már 27 ponttal vezetett. A harmadik negyed elején 29 pont is volt a különbség, az utolsó játékrész kezdetére azonban 15 pontra (90-75) csökkent a Spurs előnye. A negyedik negyedben a Spurs 12 hárompontos kísérletéből csak kettőt dobott be, miközben ötször a labdát is eladta. A Knicks végül 32-16-ra hozta az utolsó játékrészt.

Fotó: JESSE D. GARRABRANT/Getty Images via AFP

A Knicks az idei rájátszásban másodszor nyert meccset nagy hátrányból. A nyugati konferencia döntőjének első mérkőzésén 22 pontos hátrányt fordított meg a Cleveland Cavaliers ellen.

Fordításával a Knicks egyetlen győzelemre került attól, hogy 1973 után újra megnyerje az NBA-t. A nagydöntő ötödik meccsét a Spurs stadionjában játsszák. (via Athletic)