540 millió eurót mozgósítanak a műtrágyaválság miatt

Az Európai Bizottság pénzügyi segítséget nyújt, hogy segítse a gazdákat a következő termést biztosító műtrágya beszerzésében – írja a testület pénteki közleménye. Az elkövetkező hetekben a Bizottság összesen 540 millió eurót kíván mozgósítani erre a célra. E hét elején a Bizottság azt javasolta, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot, a fennmaradó forrásokon felül. A tagállamok ezt nemzeti forrásokból akár 200 százalékig is kiegészíthetik, így a teljes potenciális összeg 1,5 milliárd eurót tesz ki Európa-szerte.

Ezen felül a Bizottság a közös agrárpolitika célzott kiigazítását javasolja, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy gyorsabb és rugalmasabb támogatást nyújtsanak a gazdáknak a műtrágyabeszerzés terén.

A műtrágya beszerzési árának drasztikus emelkedése a Hormuzi-szoros blokádja miatt következett be. Ott halad át ugyanis a világ műtrágya-kereskedelmének mintegy 30 százaléka. Ez ugyanakor nem csak áremelkedéssel jár, hanem világszerte éhínségekhez vezet – jelezte pár hete az ENSZ.