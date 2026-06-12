Fokozatosan felszámolják a pedagógusképzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus-továbbképzési monopóliumát megszüntetjük. A pedagógusképzést pedig felmenő rendszerben kivezetjük az Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, mert ez a képzés ott nincs a megfelelő intézményi keretben” – jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter.

Rövid bejegyzésében azt írja, hogy „azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra természetesen biztosítjuk, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék.”

Nem nézték jó szemmel

Az NKE tanárképzése már a 2025 őszi indulása előtt is indulatokat kavart, az Oktatói Hálózat és a Civil Közoktatási Platform például arról adott ki nyilatkozatot, hogy az eredetileg honvédelmi, rendvédelmi, közigazgatási, katasztrófavédelmi, hírszerzői stb. feladatok ellátására felkészítő, kivételezett státuszt és állami támogatást élvező Nemzeti Közszolgálati Egyetem jellegénél fogva nem tud jelentős pedagógiai, neveléstudományi múltat, kutatási teljesítményeket és tanárképzési tapasztalatokat felmutatni.

A pedagógus-továbbképzés kérdése más fórumok mellett május végén az új miniszter és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közti egyeztetésen is előjött. A szakszervezet a találkozó után azt írta, hogy az eddigi szabályozás szerint az ötévenként teljesítendő 120 órás továbbképzésből 60 órát az NKE által indított képzéseken kellene eltölteni. „Ezekre ráadásul nem a pedagógus jelentkezik saját szakmai érdeklődése alapján, hanem az igazgató jelöli ki. Álláspontunk szerint ezt a rendszert meg kell szüntetni, és teljesen új továbbképzési modellt kell kialakítani. Addig pedig nem lenne szabad kötelezővé tenni az NKE által indított képzéseken való részvételt.” Azt is írták, hogy Lannert Judit ezzel kapcsolatban egyetértett abban, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan, és új továbbképzési struktúrát kell létrehozni. „Ez egyben azt is jelenti, hogy a mostani kötelező NKE-képzési gyakorlatnak nincs szakmai legitimitása.”

A miniszter pár nappal ezelőtt a Qubitnak adott interjúban már beszélt arról, hogy „a pedagógusképzést is átalakítjuk, a tanárképzést például kivonjuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Rossz üzenete van annak, ha a pedagógusság ugyanolyan hivatásrendnek számít, mint a katonaság vagy a rendőrség.”