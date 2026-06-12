Indul az Umami, a 444 új gasztropodcastja

Vasárnaptól kéthetente beszélgetünk gasztronómiáról, annak gazdasági, társadalmi és kulturális vetületeiről a 444 új podcastjában. A gasztronómiát gyakran értéksemleges területnek gondoljuk, társadalmon és politikán kívüli világnak, miközben fontos látni, hogy amit eszünk és enni fogunk a jövőben, az társadalmi folyamatokba ágyazott jelenség.

Az Umami podcast az étkezés történeti kontextusát és egy-egy téma izgalmas tudományos hátterét is végigveszi. Beszélgetünk a fine dining világától kezdve a mezőgazdaságon át a bélflóránkig mindenről, aminek az étkezésünkhöz kicsit is köze van. Vida Kata és Nemes Nóra, az Umami házigazdái azoknak szánják a műsort, akiket érdekel a gasztronómia gazdag és izgalmas világa a tányéron lévő ételen túl is.

Nemes Nóra és Vida Kata a 444 stúdiójában Fotó: Bankó Gábor / 444

Vida Kata ideje nagy részében tanácsadó szakpszichológusként és traumaterapeutaként dolgozik, emellett a Babramegy blogot írja és a Podkoszt gasztropodcastot vezette a 444-en. Leginkább a gasztronómia és annak társadalomtudományi határterületei foglalkoztatják. Az utóbbi években leginkább a helyi és szezonális zöldségekből való főzés érdekli, 2020 decemberében jelent meg az első ilyen témájú szakácskönyve Idei, hazai, zöld címmel.

Nemes Nóra 2011 óta foglalkozik gasztronómiával, írt blogot, szakácskönyvet, szerkesztett műsort, készített főzős videót. Korábban a Nosalty és a We Love Budapest munkatársa volt, jelenleg szabadúszó, Berlin és Budapest között ingázik. Szakácskönyvei, a 307 Frederick Street és az Elég jó konyha a recepteken túl kulturális és fenntarthatósági kérdéseket is boncolgatnak.

Az Umami első adása – amelyben Z generációs szakácsokkal beszélgetünk – vasárnaptól hallgatható a 444-en és a szokásos podcastlejátszókban.