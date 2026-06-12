Kirúgta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját Tarr Zoltán

A fenntartó képviselőjeként visszavontam Dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbizatását – írja Facebook-oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmaz:

„A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását.”

Szabó Csaba 2017-ben lett a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója. Arról, amit Tarr ír, hogy megpróbálta az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását, továbbiakat nem tudni.