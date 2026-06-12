Magyar Péter négy nemzetbiztonsági vezetőt mentett fel

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A péntek esti Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatok értelmében Magyar Péter június 13-i, szombati hatállyal felmentette

  • dr. Oláh Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját;
  • dr. Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját;
  • dr. Kiss Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját;
  • Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.

Bárdos Szabolcs 2020 októberétől volt az AH főigazgatója, Oláh Krisztián és dr. Kiss Csaba 2022-ben került a hivatalába, míg Tajti Norbert 2023 őszén került a katonai titkosszolgálat élére.

A határozatokban az nem szerepel, hogy kik veszik át a szolgálatok, illetve hivatalok vezetését.

Az egy napja derült ki, hogy Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó mellett szakmai vezetésért felelős pozícióba kerül Buda Péter. A volt nemzetbiztonsági főtiszt, nemzetbiztonsági elemző és az orosz hibrid hadviselés szakértője többek között azt írta a kinevezéséről: az általa vállalt munkakör a nemzetbiztonsági főtanácsadó munkáját „kizárólag nemzetbiztonsági szakmai irányítással és stratégiaalkotással, illetve a fentebb felsorolt területek illetékes szervezeteitől származó információk objektív szintézisének megteremtésével támogatja”.

Arról is írt, hogy a döntésében külön szempont volt a „teljes mértékű nyitottság... a döntéshozók részéről a szolgálatok szakmai modernizációjának felvállalására is”.

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Az orosz hibrid hadviselés szakértőjeként is ismert elemző azt írta, biztosítékot kapott, hogy a szektor pártpolitikától mentesen fog működni.

Bódog Bálint
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