Nem adóztak a TikTokon és YouTube-on szerzett bevételeik után, két influenszert büntetett meg a NAV

Két népszerű TikTok-tartalomgyártó akadt fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzőinek szűrőjén: több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a platformok üzemeltetőitől érkező összegeket pedig gyermekeik bankszámlájára utaltatták – közölte a hatóság.

Az adóhivatal a közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártók YouTube-on és TikTokon szerzett bevételeit vizsgálta. Egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettsége után.

Mindketten adószám nélkül dolgoztak, és online tevékenységükből származó jövedelmeiket sem vallották be. Ráadásul a bevételeik egy részét – a hatóság szerint megtévesztésként – kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Bár az influenszerek kezdetben nem működtek együtt a hatósággal, végül elismerték a tartalomgyártásból származó bevételeiket.

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A NAV hangsúlyozta: a tartalomgyártásból, közösségimédia-platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevételek ugyanúgy adókötelesek, mint bármely más jövedelem. Az adóköteles tevékenységhez adószámot kell igényelni.

Azt is írták, a be nem vallott jövedelem után utólag meg kell fizetni a személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót is. Emellett azok az influenszerek, akik illegálisan eltitkolják bevételeiket, akár 200 százalékos adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Aki az adószám igénylését is „elfelejti”, annak terhére a mulasztás miatt akár egymillió forintos bírságot is kiszabhat a NAV. (MTI)