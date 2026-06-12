Orbán Balázs embereit rúgták ki a Miniszterelnökségről

Több tucat embert elbocsátottak a Miniszterelnökségtől, akik Orbán Balázs korábbi politikai igazgatóhoz tartozó kabinet munkatársai voltak, a stratégiai, elemzési és kommunikációs osztályokon dolgoztak. Erről a 24.hu számolt be.

A lap megemlíti, hogy a KözTér nevű fideszes portál két rövid hangfelvételt is közzétett, amelyek egyikén Ducsay Zsuzsanna, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára közli az érintettekkel a munkaviszonyuk megszüntetésének tényét. A fideszes média több sajtóterméke is beszámolt a kirúgásokról. Mások mellett az Origo is azt emelte ki, hogy a Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere, Ruff Bálint hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy ő nem rúgott ki senkit, ehhez képest 41 embernek mégis felmondtak.

A miniszter az országgyűlés hétfői ülésén azt mondta, ő személy szerint senkit nem rúgott ki, és senkivel nem beszélgetett el. „Sőt, a Miniszterelnökségen olyan emberek fognak magasabb pozícióban dolgozni, akik az önök kormányzása alatt is dolgoztak. Senkit nem rúgunk ki azért, mert milyen volt a politikai hovatartozása. Aki nem bűnöző!”