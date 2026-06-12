Több mint negyven helyettes államtitkárt menesztett Magyar Péter

A péntek esti Magyar Közlönyben tizenegy miniszterelnöki határozat jelent meg helyettes államtitkári kinevezések módosulásáról, helyettes államtitkárok kinevezéséről és felmentéséről. A módosulás mögött az állt, hogy a megváltozott az eddigi minisztériumi struktúra, így egyes helyettes államtitkárok az eddigitől eltérő tárcákhoz kerültek. A felmentések és kinevezések ügye egyértelműbb: az előző kormány számos helyettes államtitkárától vett búcsút a Magyar-kormány, és helyükre saját embereiket nevezték ki.

A felmentések egy része június 13-i vagy 14-i hatállyal lépnek hatályba, míg a kinevezések általában a felmentéseket követő napon (de az agrártárcánál Huzsvai Dóra csak július 1-től lesz helyettes államtitkár). Van olyan minisztérium is, mint a Külügy vagy a közlekedési és beruházási tárca, ahol májustól hatályos kinevezéseket szentesít most a határozat.

Összesen 41 helyettes államtitkárt mentett fel a kormányfő. Köztük van a BM-től távozó Csampa Zsolt korábbi MDF-es, majd fideszes parlamenti képviselő, illetve Szalay-Bobrovniczky Vince, a volt honvédelmi miniszter testvére, aki a Miniszterelnökség társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt máig – ám már a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter javaslatára mentették fel –, de a hírekbe azzal került be, hogy 2021-ben ittasan karambolozott még bécsi nagykövetként, majd az ügyet eltussolták.

Minisztériumonként ezek a főbb felmentési és kinevezési adatok: