Több mint negyven helyettes államtitkárt menesztett Magyar Péter

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A péntek esti Magyar Közlönyben tizenegy miniszterelnöki határozat jelent meg helyettes államtitkári kinevezések módosulásáról, helyettes államtitkárok kinevezéséről és felmentéséről. A módosulás mögött az állt, hogy a megváltozott az eddigi minisztériumi struktúra, így egyes helyettes államtitkárok az eddigitől eltérő tárcákhoz kerültek. A felmentések és kinevezések ügye egyértelműbb: az előző kormány számos helyettes államtitkárától vett búcsút a Magyar-kormány, és helyükre saját embereiket nevezték ki.

A felmentések egy része június 13-i vagy 14-i hatállyal lépnek hatályba, míg a kinevezések általában a felmentéseket követő napon (de az agrártárcánál Huzsvai Dóra csak július 1-től lesz helyettes államtitkár). Van olyan minisztérium is, mint a Külügy vagy a közlekedési és beruházási tárca, ahol májustól hatályos kinevezéseket szentesít most a határozat.

Összesen 41 helyettes államtitkárt mentett fel a kormányfő. Köztük van a BM-től távozó Csampa Zsolt korábbi MDF-es, majd fideszes parlamenti képviselő, illetve Szalay-Bobrovniczky Vince, a volt honvédelmi miniszter testvére, aki a Miniszterelnökség társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt máig – ám már a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter javaslatára mentették fel –, de a hírekbe azzal került be, hogy 2021-ben ittasan karambolozott még bécsi nagykövetként, majd az ügyet eltussolták.

Minisztériumonként ezek a főbb felmentési és kinevezési adatok:

  • Az agrártárcánál hat helyettes államtitkárt mentettek fel, hetet neveztek ki.
  • A belügyben csak Csampa Zsolt helyettes államtitkári kinevezése szűnik meg.
  • A honvédelmi tárcától öt helyettes államtitkár távozik, ötöt neveznek ki.
  • A közlekedési tárcánál csak kinevezések voltak, abból viszont tíz.
  • A gazdasági és energetikai tárcától három helyettes államtitkár távozik.
  • A Külügyminisztériumból nyolc helyettes államtitkár mentettek fel, helyükre nyolcan érkeztek.
  • A Miniszterelnökségről két helyettes államtitkár távozik, oda négy érkezik.
  • A Pénzügyminisztériumból négy helyettes államtitkárt mentenek fel, helyükre négyet neveztek ki.
  • A szociális tárcától két helyettes államtitkárt küldtek el.
  • A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter három helyettes államtitkár felmentését javasolta.
  • A tudományos és technológia tárcától öt helyettes államtitkárt küldenek el, helyükre hatot neveznek ki (itt a távozók között van Gódor Csaba, az érkezők között dr. Gódor István, sajnos gyorskereséssel nem tudtam kideríteni, rokonok-e).
  • A vidék- és településfejlesztési miniszter két helyettes államtitkár felmentését és kettő kinevezését javasolta.
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