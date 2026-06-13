A tengerimalacok megmentője bíróságon győzött a fideszes pénzosztó pályázati alap ellen

Ameddig tudták, titkolták, hogy osztották ki az állatvédelemre szánt pénzeket a Városi Civil Alap és a Falusi Civil Alap pályázatain - ezt azonban most már nem tudják megtenni, mert a tengerimalacok megmentője a TASZ segítségével sikeresen kiperelte az adatokat.

A Városi és a Falusi Civil Alap a Fidesz-kormány pályázati rendszere volt, amin a Bethlen Gábor Alapon keresztül nagyrészt pártközeli álcivileknek osztottak pénzeket évek óta, amit aztán a gyanú szerint kampányfinanszírozásra forgattak vissza. Ezekről a visszaélésekről évek óta ír a 444, többek között azt az egyesületet is így finanszírozták, ami aztán a pénzből Penny-kártyákkal akart szavazatokat vásárolni Hankó Balázsnak.

Az állatvédelemre szánt pénzek elosztása sem nézett ki sokkal jobban. A Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú Egyesület még a választás előtt írta ki egy posztban, hogy ők nem köszönik meg a kormány minimális, félmillió forintos támogatását:

„Sajnálattal látom, hogy az évek során a propaganda eszköze lett az állatvédelem, a jelentéktelen eredmények világmegváltónak vannak titulálva, közben 3-3,5 millió kóbor állat járkál kis hazánkban”

- írta az egyesületet vezető Szalai Bálint, április 12. óta pedig posztsorozatban kezdte feldolgozni a fideszes állatvédelem gyakorlatát.

A tengerimalacos egyesület vezetője azt is szerette volna jobban átlátni, hogy a Városi és a Falusi Civil Alapból hogy osztották el a pénzeket. Mint a TASZ írja, feltűnt neki, hogy a Városi Civil Alap és a Falusi Civil Alap pályázatain alig nyernek állatvédő szervezetek. Ezért közérdekű adatigénylést nyújtott be, hogy láthatóvá váljon, kik pályáztak támogatásért az elmúlt években a támogatásokat elosztó Bethlen Gábor Alapnál, és arra is kíváncsi volt, hogy kiket utasítottak el.

Fotó: HEIKO REBSCH/dpa Picture-Alliance via AFP

Az adatigénylést a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. azonban elutasította, ezért ő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordult, ami hiába adott igazat neki, az adatokat ezután sem kapta meg.

Szalai Bálint végül a TASZ segítségével bírósághoz fordult, a Fővárosi Törvényszék pedig most kimondta, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő nem titkolhatja, hogy kik pályáztak állami támogatásra - ezért végül ki kellett adnia az adatokat. Szalai most dolgozza fel az adatokat, hogy kiderüljön, kik kapták a valódi állatvédők helyett a támogatásokat.