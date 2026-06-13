Orbán egy évig még a Fidesz elnöke, kongresszusi záróbeszédében azt mondta: Jöjjenek a fiatalok!

"A Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, a negyvenesek és harmincasok" - mondta záróbeszédében Orbán Viktor, és arra utalt, hogy csak azért vállalta egy évre a választási vereség után a párt vezetését, hogy ez minél gyorsabban megtörténjen.

"Elnökként azért fogok dolgozni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, és egy új, nagy korszak kezdődhessen a Fidesz életében. Ezért kértem, hogy most csak egy évről döntsünk, egy évre adjatok megbízást. Becsületbeli ügynek tartottam, hogy a vereség után lemondjak, de ne álljak félre. Hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adjam át a fiataloknak. És ezt a munkát el is fogom végezni"

- mondta a Fidesz kongresszus záróbeszédében Orbán.