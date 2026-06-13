Megint lefejezték a dunavecsei Szűz Mária-szobrot

Szombat reggelre valaki ismét lefejezte a dunavecsei Szűz Mária-szobrot, ami a körforgalom közepén áll, ez ráadásul már nem először történt meg a szoborral. Egyelőre nem tudni ki volt az elkövető. A helyiek abban reménykednek, hogy a korábban kihelyezett térfigyelő kamera rögzítette az esetet, és az elkövetőt is be lehet azonosítani a felvételen.

A megcsonkított szoborról a Dunavecsén hallottam csoportban számoltak be.

Fotó: Dunavecsén hallottam/Facebook

Először 2023 szilveszterén fejezték le a szobrot, egy 29 éves román állampolgárt, aki, mint kiderült, már korábban, május 19-én is megdobálta a szobrot. Azt mondta, 2023 májusában „ittasan sétált”, és amikor a körforgalomhoz ért, kővel dobálta meg a szobrot. Hónapokkal később, szilveszterkor pedig összeveszett a feleségével, ezért elbiciklizett (a rendőrség fontosnak érezte megjegyezni, hogy az anyósa biciklijével) a körforgalomhoz, ahol egy baltával ráütött a szobor fejére.