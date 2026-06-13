Pártot alapított az emigráns orosz ellenzék, azt szeretnék, hogy a Nyugat velük tárgyaljon

Berlinben bontott zászlót, sőt pártot is alapított a Putyin-ellenes emigráns orosz ellenzék, pontosabban annak az Ilja Jasin vezette szárnya - írja a Meduza. Az emigráns orosz párt az Oroszország Béke Erői nevet vette fel, van a vezetői között korábbi szentpétervári és moszkvai helyi képviselő, és - mégha a realitásoktól ez egyelőre távolinak is tűnik - a párt valódi szerepet akar magának az orosz politikában.

Az orosz ellenzék vezetőinek lecsukása, meggyilkolása (Borisz Nyemcovot még 2015-ben lőtték le a Kreml közelében, a Németországból hazatérő Navalnij pedig 2024-ben halt meg gyanús körülmények között a sarkvidéki börtönében, és az orosz ablakok máshol is közismerten alacsonyak) és emigrációba kényszerítése után egy időben Jasin számított a legfajsúlyosabb oroszországi orosz ellenzékinek. 2022-ben azonban azzal az ürüggyel, hogy hamis információkat terjesztett az orosz hadseregről, nyolc és fél évre ítélték.

A nyolc és félévre ítélt orosz ellenzéki Ilja Jasin a rácsok mögött. Fotó: ANDREY BORODULIN/AFP

A börtönből 2024 augusztusában az amerikai-orosz ankarai fogolycsere-egyezmény révén szabadult, ezután el kellett hagynia az országot és megfosztották orosz állampolgárságától is.

Jasin most azt hangsúlyozza, hogy az emigráns és háborúellenes új orosz párt célja, hogy előbb vagy utóbb valóban az oroszországi hatalomért harcolhasson. Arra emlékeztet, hogy Salazar bukása után Portugáliában is egy eredetileg emigráns párt nyerte meg a választásokat, de az orosz történelemből is szívesen hoz analógiákat: a 19. században a cári titkosrendőrség, az Ohranka ugyancsak betiltotta és üldözte a liberális ellenzéket - mondjuk ők később sem végezték olyan jól, igaz, Lenin is a svájci emigrációból tért haza 1917-ben.

Ilja Jasin Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az orosz emigráns párt valamelyik európai pártcsaládhoz is szívesen csatlakozna, és azt reméli, hogy képes lesz valódi tárgyalópartnerré tenni magát a nemzetközi kapcsolatokban. Ennek a logikus vége akár egy emigráns orosz kormány alakítása is lehet, hasonlóan mondjuk ahhoz, ahogy a magát az iráni emigráns ellenzék fejének tituláló Reza Pahlavi hirtelen majdhogynem nemzetközi tényező lett a nyugati és izraeli támogatásának köszönhetően - noha Iránon belül korlátozott volt a befolyása.

Az orosz ellenzék még inkább széttagolt, Kara-Murza, Kaszparov és Hodorkovszkij is meghatározó figurának számítanak Jasin mellett vagy inkább előtt. Ráadásul Oroszországon belül Putyinnak még mindig 70 százalék felett van a támogatottsága, annak ellenére, hogy a gazdasági nehézségek miatt csökken a népszerűsége, az ukrajnai háborúban való orosz áttörés pedig távolibbnak tűnik, mint valaha.