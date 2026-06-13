Százak nézték élőben, ahogy leszedik Trump nevét a washingtoni Kennedy Centerről

Szombat hajnalban eltávolították a kirendelt munkások Donald Trump nevét a Kennedy Center fehér márvány homlokzatáról, arról a művészeti központról, aminek a nevét az elnök kedvéért Trump - John F. Kennedy Center for the Performing Arts-ra változtatták.

Leszedik Trump nevét a Kennedy Center homlokzatáról. Fotó: LENIN NOLLY/NurPhoto via AFP

Az átnevezés azonban most már jogerősen is jogellenes volt: erről egy szövetségi bíró hozott ítéletet, kötelezve az intézményt, hogy Trump nevét szedjék le a homlokzatról. Bár az elnök ügyvédei még pénteken is próbálták ezt megakadályozni, nem jártak sikerrel, a Potomac folyó partján lévő művészeti központ előtt pedig csütörtöktől százak gyülekeztek, hogy azt figyeljék, mikor hull a porba Trump hübrisze. Ezt végül ugyan vásznakkal takarták el, de így is örömujjongás fogadta a név(vissza)változtatást.

Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

Az intézmény igazgatótanácsa fél éve szavazta meg, hogy a pénzügyi támogatások iránti mély hálájuk jeléül Trump nevét is felveszik az intézmény nevébe, hátrébb csúsztatva Kennedyt a sorban. A döntés után sokan Trump nárcizmusának újabb bizonyítékáról beszéltek, több művész pedig tiltakozásul lemondta a fellépést a központban.