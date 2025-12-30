Nem lesz szilveszteri jazzkoncert az újrakeresztelt Trump Kennedy Centerben

Az új név. Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

Újabb együttes mondta le a szilveszteri fellépését a névváltoztatás miatt a Trump Kennedyre átkeresztelt Kennedy Centerben - jelenti a Reuters. A washingtoni kulturális központban emiatt nem lesznek jazzkoncertek szilveszterkor, a Cookers együttes ugyanis nem hajlandó fellépni ott.

„A jazz küzdelem árán született meg, a szabadság iránti olthatatlan vágy eredményeként. A gondolat, a kifejezés és a csorbítatlan emberi hang szabadsága a tét.”

írta a Cookers a lemondást magyarázó közleményében.

A központ Trump által kinevezett elnöke, Richard Grenell most egyfajta „zavarodottság szindrómának” tulajdonította a sorozatos lemondásokat; ugyanő korábban „politikai mutatványnak” nevezte a jelenséget. Miközben már több 2026-os előadástól visszaléptek a tervezett fellépők, a központban elmaradt a karácsonyesti hagyományos jazzkoncert is a zenész-műsorvezető Chuck Redd tiltakozása miatt.