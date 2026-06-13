Tagadja a Fidesz, hogy valóban menekülttábort akartak volna Vitnyéden, Orbán szerint taktikáztak

A tisztújító kongresszus előtt letagadta a Fidesz, hogy valóban menekülttábort akartak volna létrehozni Vitnyéden, mint ahogyan arról Magyar Péter szombat reggel részletesen beszámolt a titkos kormányhatározatok és egyéb dokumentumok alapján.

Orbán Viktor újságíróknak a kongresszus előtt arról beszélt, Magyarországon nincs migránstábor, nem is lehet, mert az emberek ezt népszavazással eldöntötték. Egy újságíró idézte, hogy Gulyás Gergely azt állította, az volt a terv, hogy becsapják az EU-t, és megkérdezte Orbánt, valóban így volt-e. Orbán erre azt mondta, ő a becsapás helyett inkább a „kitaktikázzuk”-ot mondaná.

„Ha végre akartuk volna hajtani, akkor végrehajtottuk volna, Magyarországon azért nincs migráns, mert nem engedtük be őket.” Orbán szerint a kormány és a kormánypártok is ezt képviselték.

Beszélt arról is, most egy 28 tagú elnökséget választanak az eddigi 5 tagú helyett, egy évre. (Az elnöki posztra ő az egyetlen jelölt.) Arról majd csak a szavazás után fog beszélni, vannak-e nemzetközi ambíciói. A 444 rákérdezett, hogy valóban adott-e utasítást az ukrán aranykonvoj megállítására, mint ahogy erről a Telex írt, mire Orbán azt mondta, minden a jogszabályoknak megfelelően történt.

Rákérdeztek arra is, hogy mi lehet a Sulyok-ügy vége, miután az elnök az Alkotmánybírósághoz fordult. Orbán arról beszélt, „ha van civil kurázsi, becsület, Magyarországon még jelentősége van az Alkotmánynak, akkor nem lehet erőszakosan elmozdítani egy demokratikusan megválasztott tisztségviselőt sem.”

Az élő közvetítés szinte végig szakadozott.