Magyar Péter bemutatta, hogyan akart menekülttábort létrehozni az Orbán-kormány Vitnyéden

Orbán Viktor kormánya 2024 nyarán migránstábort akart létrehozni Vitnyéden.

Orbán Viktor akkor még úgy gondolta, hogy a migrációs paktumot végre kell hajtani.

A táborra 5 milliárd forint közpénzt szántak.

Minderről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a Fidesz-kongresszus elé időzített rendkívüli sajtótájékoztatóján.

A Fidesz kongresszusa elé időzítette rendkívüli sajtótájékoztatóját Magyar Péter miniszterelnök, aki pénteken úgy harangozta be az eseményt, hogy „az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról” fog beszélni, és hogy az általuk megismert információk alapján a kongresszus okafogyottá válik. „Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben” – írta Magyar.

A sajtótájékoztatón Magyar Péter arról beszél, az Orbán-kormány sokszor hazudott, a gazdasági számok, az uniós források kapcsán, az orosz-ukrán háborúról, a rezsicsökkentés-csökkentéséről, az ország társadalmi helyzetéről is. De volt egy téma, amit következetesen vitt, és próbálta kimaxolni a politikai hasznot. Ez az illegális migráció elleni küzdelem volt. Ez volt a kormány legfontosabb témája, kemény harcosként próbálta magát Orbán pozicionálni. Ez sok szavazatot hozott. 2024-ben történt egy fordulópont, június 13-án az Európai Bíróság 200 millió euróra büntette az országot, és napi 1 millió eurós büntetés fizetésre kötelezte, amíg nem hajtja végre a bíróság ítéletét a tranzitzónákról.

Egy rövid videót is bemutatott arról, mit mondtak a Fidesz politikusai annak idején. Miközben tagadta a kormány, hogy végrehajtanák az ítéleteket, 2024 nyarán folyamatosan zajlott a kormányzaton belüli egyeztetés arról, hogyan hajtja végre az ítéletet.

Voltak fontos előírások, az egyik az volt, hogy migránsbefogadóközpont kell. A kormány sok mindent mérlegelt, egy idő után előkerült a „csodamegoldás”. Ezen a ponton kezdték el bejátszani a nyilatkozatokat, Orbán nevetve mondja, Vitnyéden és sehol sem lesz „migránstábor”.

Magyar a parlamentben már megígérte, hogy bemutatja a táborról szóló titkos kormányhatározatokat. (Erről írt már a Magyar Hang 2024 októberében.) Magyar szerint már 1 milliárd eurónál tart a kártérítés összege. Létezik olyan megoldás, amivel ki lehet kerülni a bírságot, és lehet olyan szabályozás, hogy ne legyenek migránstáborok az országban, és fizetni se kelljen.

A migrációs paktumot végre kell hajtani

A vitnyédi cseremajorban található tejipari szakiskola mezőgazdasági és szakoktatási célokat szolgált, ez jelentős méretű állami ingatlanegyüttes volt, ami kollégiumként és szálláshelyként funkcionált. Majd a kárpátaljai menedékes családok elhelyezésére használták a háború kitörése után.

Ez az épületegyüttes 5 km-re van Vitnyédtől, erdő veszi körbe, az takarja el.

Készült a kormány részére egy anyag a júniusi ítélet után a július 7-i kormányülésre, amiben tájékoztatja az EU-ügyekért felelős miniszter az ítéletről, a lehetséges megoldásról és a fizetési kötelezettségről. Készül több összefoglaló, amiben a tranzitzónák szükségességét is felvetik. Július 17-én egy összefoglalóban először árulnak el részleteket arról, hogyan hajtják végre az ítéletet, amiről korábban azt mondták, hogy nem teszik meg.

A migrációs paktumot is végre akarták hajtani, ennek részleteiről jövő héten beszél majd.

A július 25-i kormányülés lényege:

Ki kell élezni

Magyar részletesen ismertette, hogy a magyar-osztrák határ mellé egy nyílt migránstábort terveztek létrehozni. A kormány arról is döntött, hogyan bonyolítják le az eljárásokat a migránsokkal kapcsolatban.

Az augusztus 21-i kormányülésen nevezték meg először a vitnyédi tábort. Az Orbán-kormány megállapította, hogy 2026-ra ki kell élezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust.

A kormány döntése értelmében a bírságfizetés kapcsán alkalmazandó jogi lépésekről a végleges döntést a Stratégiai Kabinet hozza meg, a kormány felhatalmazza a Belügyminisztert olyan beruházás megvalósítására, ami a vitnyédi tábort alkalmassá teszi menekültek befogadására, emelte ki Magyar.

Augusztus 30. is fontos dátum, a Belügyminisztérium egyeztetést tartott, Pintér Sándor hívta össze, a rendészeti vezetés vett rajta részt. A menekültügyi helyzet miatt tartották az ülést, addigra Pintér áttekintette a Vitnyédre vonatkozó elgondolást, de nem értett vele egyet, mert szerinte 3 hónap alatt is el lehet végezni a teljes felújítást, de ezt megelőzően is alkalmasnak kell lennie az ingatlannak a menekültek elhelyezésére.

Ugyanekkor jelent meg az a döntés, hogy a kárpátaljai menedékeseket kiszorítják onnan, noha akkor még 93 kárpátaljai magyar élt ott, köztük sok gyerek, az ő sorsuk a civilek szerint bizonytalanná vált.

Ötmilliárd közpénzt szántak rá

Magyar tovább idézte a belügyi feljegyzésből, hogy a szükséges előterjesztést a szeptember 11-i kormányülésen akarta ismertetni. Konténerek és esetleges sátrak helyszínre telepítésével a hatályos jogszabálynak megfelelő elhelyezést kell kialakítani, hogy a felújítás előtt is lehessen ott embereket elhelyezni. Orvosi konténert is telepíteni akart oda Pintér, aki gyorsan felújította volna az ingatlant, ennek a részleteit is leírta.

A Győri Széchenyi Egyetem kekvájának tulajdonában állt a terület, a terv az volt, hogy átadják az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak azt. A tábort 500 főre tervezték.

Szeptember 30-án ülésezett a Stratégiai Kabinet, amely az ítélet végrehajtásáról egyeztetett, de már nem csak a vitnyédi táborról van szó, több miniszter arról beszélt hosszan, hogyan hajtsák végre az ítéletet, milyen táborra, tranzitzónára van szükség, hogyan zsarolják Brüsszelt, tartsák sakkban Ausztriát. De felmerült, óvatosnak kell lenni, mert az osztrákok lezárhatják a határt, ami az ingázókat hátrányosan érinti.

A táborra 5 milliárd forint közpénzt szánt az Orbán-kormány. Ennek költségeit részletezte is Magyar.

A Tiszához szeptember elején érkeztek a hírek, hogy valami lesz Vitnyéden, a szigetektől kapták az információkat.

Szeptember 11-én beszéltek róla utoljára

Szeptember elején már kerítéssel volt körbevéve a terület, és őrizték is azt. Szeptember 9-én már az oda vezető utat is rendőrök védték. Ekkor kezdték egyre többen gyanítani, hogy menekülttábor lehet ott.

A szeptember 11-i kormányülésre részletesen is meghatározták a tábor költségeit, mondja Magyar. Arról is egyeztettek a kormányüléseken, hogyan kell egyeztetni az Európai Bizottsággal, hogyan tudják leállítani a büntetést.

Ez az utolsó, mikor folyamatban lévő építkezés, annak szabályozása megjelenik a kormányülésen, utána eltűnik a kérdés. Szeptember 13-án tartotta erről az első sajtótájékoztatót, és hogy 5 milliárdért akarnak migránstábort építeni. Utána kezdődik a folyamatos tagadás az Orbán-kormány részéről.

De ekkor is még zajlanak a munkálatok. Az NMHH is folytat eljárást, egy nagy antenna miatt.

Szeptember 23-án több száz helyi lakos demonstrált a titkolózás ellen. Másnap eszkalálódott a botrány, Burgenland tartomány vezetője a határ lezárásával fenyegetőzött, attól tartott, hogy a vitnyédi táborból Ausztriába küldik tovább a menekülteket. Közben az Orbán-kormány hazudik és tagad, Gulyás Gergely szerint diákok nyári tábora épül ott.

Ezt már akkor is megkérdőjelezték. Október elején is még hazudott erről a Fidesz. Magyar azt mondta, nagyon sok dokumentuma van még, de nem beszél többről.

Szerinte a Fidesz kongresszusa okafogyottá vált, miután Orbán Viktor és volt miniszterek, államtitkárok belehazudtak az emberek szemébe. Ilyen emberekkel lehet megújulás, nem érzik magukat átverve? - kérdezte Magyar a kongresszusi tagoktól.

Magyar szerint ez még súlyosabb ügy, mint a kegyelem megadása. Az is fontos, szimbolikus ponton mutatta meg, milyen álszentek a Fidesz politikusai, de az illegális migráció elleni küzdelemre mindig büszke volt a Fidesz, erre alapították a politikai erejüket, ez ma széthullott. Ez teljesen megmagyarázhatatlan. A hétfői országgyűlésen is felteszik a kérdést, reméli, lesz válasz, ha nem, akkor inkább ne jöjjenek be.

Magyar arról is beszélt, nem a Tiszán kell számon kérni a migrációs paktumot. Magyar szerint arról is beszélni kell majd, hogyan engedhettek ki 2200 embercsempészt a börtönökből.